맨유, 여기 포스테코글루도 있어! '아모림 진짜 이대로 경질?'...차기 사령탑 강력 추천

기사입력 2025-08-28 17:34


스포츠조선DB

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 수뇌부는 벌써부터 후벵 아모림 감독을 대체할 수 있는 매물을 찾고 잇을지도 모른다.

맨유는 28일(한국시각) 영국 클리소프스의 블런델 파크에서 열린 그림즈비 타운과의 2025~2026시즌 잉글랜드 카라바오컵(EFL컵) 2라운드에서 2대2 무승부를 거둔 후 승부차기에서 11대12로 밀려 탈락하고 말았다. 그림즈비는 잉글랜드 리그2(4부 리그) 소속 구단이라 맨유의 탈락은 모두에게 충격을 주고 있다.

맨유가 4부 리그 구단을 만나서 힘을 완전히 뺀 것도 아니었다. 새로 영입한 스트라이커 베냐민 세슈코부터 마테우스 쿠냐, 아마드 디알로, 패르틱 도르구, 디오고 달롯, 해리 매과이어, 코비 마이누, 안드레 오나나 등 주전급 선수들이 대거 출격했다.

그런데 맨유는 전반전부터 그림즈비한테 두드려맞기 시작했다. 맨유는 4부 구단을 상대로도 주도권을 확보하지 못하더니 전반 22분 그림즈비의 빠른 공격 전환을 제어하지 못해 선제골을 내줬다.

맨유는 계속해서 중원에서 어이없게 볼 소유권을 헌납했다. 세계적인 명문 구단 수준의 축구가 아니었다. 전반 30분 코너킥에서도 오나나의 어이없는 실수 후 실점을 내주면서 전반전에만 2골을 허용했댜.
충격적인 탈락 위기에 내몰린 맨유는 후반 시작과 함께 마타이스 데 리흐트, 브루노 페르난데스, 브라이언 음뵈모까지 핵심 선수들을 대거 내보냈다. 맨유는 후반 30분 음뵈모의 맨유 데뷔골로 추격하더니 후반 44분 매과이어의 동점골로 치욕스러운 패배만큼은 면했다. 그러나 승부차기에서 쿠냐와 음뵈모의 실축으로 탈락을 면하지는 못했다.

4부 구단에 당한 충격패에 모든 시선은 당연히 아모림 감독에게 쏠리고 있다. 지난 시즌에는 시즌 도중에 부임했다는 점 등을 고려해 아모림 감독을 더 지켜봐야 한다는 여론이 있었지만 이번 시즌에는 그런 보호를 받을 수 없다. 프리시즌을 온전히 소화했고, 원했던 공격진 물갈이도 구단에서 적극적으로 해줬기 때문이다.

그런데 되돌아오고 있는 결과는 리그 2연패 후 4부 구단에 밀려 대회에서 탈락하는 충격적인 모습뿐이다. 아모림 감독에게 더 기회를 줄 필요가 없으니 하루빨리 경질한 뒤에 새로운 감독을 데려와야 한다는 의견이 나오고 있다.
사진=ESPN
이에 영국 ESPN은 친절하게 맨유 수뇌부를 위해 당장 선임할 수 있는 감독들의 명단을 알려줬다. 가레스 사우스게이트 전 잉글랜드 감독, 엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독, 요하임 뢰브 전 독일 감독, 사비 에르난데스 전 바르셀로나 감독 등이 소개됐다.

아직 맨유 수뇌부에서 아모림 감독을 경질한다는 소식은 들려오지 않고 있지만 아모림 감독은 빠르게 반등하지 못한다면 맨유에서 더 살아남지 못할 것이다.

