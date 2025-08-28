스포츠조선

"가투소 보는 것 같더라…친해지고 싶어" 국대 사이에서도 관심사로 떠오른 '새 얼굴' 카스트로프, 홍명보호에 '새 바람' 기대

기사입력 2025-08-29 06:11


"가투소 보는 것 같더라…친해지고 싶어" 국대 사이에서도 관심사로 떠오른…
출처=보루시아 묀헨글라트바흐 SNS

"가투소 보는 것 같더라…친해지고 싶어" 국대 사이에서도 관심사로 떠오른…
전북 박진섭. 사진(강릉)=윤진만기자

[스포츠조선 윤진만 기자]옌스 카스트로프(22·보루시아 묀헨글라트바흐)라는 이름은 요 며칠 국내 축구계의 '핫이슈'로 떠올랐다. 한국인 어머니와 독일인 아버지에서 태어난 독일 청소년 대표 출신 미드필더 카스트로프는 '외국 태생의 1호 혼혈 선수'란 타이틀을 달고 홍명보 감독이 이끄는 축구 A대표팀에 승선하며 온 국민적 관심을 받고 있다. 9월 미국에서 열리는 미국(7일), 멕시코(10일)와의 원정 친선전을 앞두고 홍 감독이 "기존 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 원두재(코르 파칸)와는 다른 '파이터형'"이라고 밝힌 뒤, 축구팬들은 카스트로프의 스타일이 얼마나 거친지, 대표팀에서 어떤 역할과 어느 포지션을 맡을지, 주전 미드필더 황인범과의 '케미'는 어떨지, 또 기존 선수들과의 의사소통은 원활할지 등에 대해 궁금해하기 시작했다. 팬들이 얼마나 대표팀 내 '새 얼굴'의 등장을 갈망했는지를 엿볼 수 있다.

'국대' 카스트로프가 궁금한 건 비단 팬만이 아니었다. 27일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과의 '2025년 하나은행 코리아컵' 4강 2차전을 끝마치고 만난 전북 주장 박진섭은 "카스트로프가 어떤 선수인지 검색을 해봤다"라고 고백했다. 홍 감독의 부름을 받아 카스트로프와 함께 미국 원정길에 동행하는 박진섭은 "좋은 선수인 건 분명한 것 같다. 대표팀에서 만나면 친해져 봐야겠다"라며 웃었다. 7월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 '홍심'을 빼앗아 9월 명단에도 이름을 올린 센터백 변준수(광주)도 전화 인터뷰에서 "명단이 발표된 뒤 카스트로프가 어떤 선수인지 영상을 찾아왔다. 알려진대로 상당히 터프하고 저돌적이라는 걸 느낄 수 있었다. (이탈리아 국가대표를 지낸 미드필더) 젠나로 가투소가 떠올랐다. 미국에서 같이 훈련하고 경기에 나서면 재밌을 것 같다"라며 첫 만남에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

미드필더들에게 카스트로프의 존재는 마냥 반가울 리 없다. 잠재적인 경쟁자이기 때문이다. '센터백 겸 수비형 미드필더'인 박진섭은 "뒤에서 도와주는 역할보단 내가 주도적으로 할 수 있는 역할이 있을거다. 홍 감독님이 원하는 전술을 잘 이행해 경쟁력이 있는 선수란 걸 증명하고 싶다"라고 각오를 밝혔다. 친분을 쌓는 것과 별개로, 주전 경쟁에서 밀리고 싶지 않다는 의지다. 동아시안컵에서 활약한 수비형 미드필더 서민우(강원)는 베테랑 박용우(알 아인) 카스트로프 등에 밀려 이번 대표팀에 승선하지 못했다. 그는 "카스트로프를 의식해서 뭔가를 하기보단 내가 부족한 부분을 채우고, 잘하는 부분을 더 강조해야 할 것 같다. 다음 주 A매치를 보며 나와 다른 선수들이 어떤 차이점이 있는지를 분석할 생각"이라고 말했다.

카스트로프는 이날 대한축구협회를 통해 "저와 제 가족에게도 꿈이 이뤄진 순간이다. 대한민국을 대표하는 만큼 열정과 헌신, 존중의 마음으로 최선을 다할 것"이라고 각오를 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

2.

'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기지 않아"

3.

김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

4.

홍진경, 이혼 발표 3주만에 '오만추' 섭외 확정 "이제 나갈수 있어"

5.

'임신 8개월' 이시영, 혼자도 못 일어나는데..."시드니 마라톤 도전"

스포츠 많이본뉴스
1.

팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지만"

2.

"못 믿겠다" 오심 속출에 자국 심판 손사래 치는 중국, 결국 외국인 심판 수입

3.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

4.

오늘도 김현수가 사라졌다→5번 타자 오지환. 14이닝 1안타 'NC전 극강' 송승기 오늘은[창원 현장]

5.

'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성

스포츠 많이본뉴스
1.

팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지만"

2.

"못 믿겠다" 오심 속출에 자국 심판 손사래 치는 중국, 결국 외국인 심판 수입

3.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

4.

오늘도 김현수가 사라졌다→5번 타자 오지환. 14이닝 1안타 'NC전 극강' 송승기 오늘은[창원 현장]

5.

'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.