"이게 축구야!" 1년 만에 거짓말처럼 뒤바뀐 '현대가' 운명, 기울어진…

[스포츠조선 김성원 기자]지난해 이맘때 전북 현대는 바닥을 헤맸다. 울산 HD는 선두 그룹에서 리그를 이끌었다. 끝도 뒤틀리지 않았다. 스플릿이 세상에 나온 후 처음으로 파이널B로 떨어진 전북은 10위에 포진, 승강 플레이오프(PO)를 거쳐 가까스로 1부 잔류에 성공했다. 반면 울산은 환희였다. 3년 연속 K리그1을 제패하며 '왕조의 문'을 활짝 열었다.
극과 극의 전북과 울산이 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드에서 맞닥뜨린다. 30일 오후 7시 울산 문수축구경기장에서 휘슬이 울린다. 올 시즌 세 번째 '현대가 더비'다. 첫 대결에선 울산(1대0 승), 두 번째 만남에서 전북(3대1 승)이 웃었다. 28라운드 후 2주간의 A매치 휴식기가 기다리고 있어 두 팀 모두 총력전이다. 전북은 희미하게 남은 울산의 기를 완전히 눌러놓겠다는 각오다. 벼랑 끝에 내몰린 울산은 눈을 돌릴 곳이 없다. 지름길은 없다. 차곡차곡 승점을 쌓아야 위기에서 벗어날 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com