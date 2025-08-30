스포츠조선

"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON 바라기' 스펜스의 인생 역전…레알 이적, 알렉산더 아놀드 충격 제외

기사입력 2025-08-30 11:27


"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
토트넘 SNS

"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
잉글랜드축구협회 SNS

"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]제드 스펜스(25·토트넘)가 인생 역전의 신화로 떠올랐다.

레알 마드리드로 이적한 트렌트 알렉산더 아놀드가 잉글랜드대표팀에서 충격 제외된 가운데 스펜스가 그 자리를 꿰찼다. 토마스 투헬 감독은 29일(이하 한국시각) 9월 A매치 2연전에 나설 24명의 명단을 공개했다.

알렉산더 아놀드의 소집이 불발됐다. 스펜스가 사상 처음으로 A대표팀에 발탁됐다. 토트넘에서 유일한 '대표 선수'다. 그는 안토니오 콘테 감독 시절인 2022년 7월 토트넘에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 2000만파운드(약 375억)였다.

하지만 출발부터 삐걱거렸다. 콘테 감독이 외면했다. 그는 자신이 원한 영입이 아니었다며 스펜스를 전력 외로 분류했다. 첫 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 4경기 교체 투입됐다. 출전시간은 정규시간 기준으로 3분에 불과했다.

토트넘을 떠날 수밖에 없었다. 스펜스는 2023년 1월 프랑스 리그1의 스타드 렌으로 임대됐다. 그 해 여름 토트넘에 복귀했다. 엔제 포스테코글루 감독이 지휘봉을 잡았지만 그의 운명은 달라지지 않았다.


"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
스펜스 SNS

"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
AFP 연합뉴스
스펜스는 또 다시 챔피언십(2부 리그)의 리즈 유나이티드로 떠났다. 그러나 반전은 없었다. 7경기 출전에 불과했고, 지난해 1월 임대가 조기 종료돼 토트넘으로 돌아왔다.

그는 곧바로 이탈리아 세리에A 제노아로 다시 임대됐다. 세리에A에서 비로소 반등에 성공했다. 그는 16경기에 출전했고, 제노아는 11위에 위치했다. 유럽 5대 리그에서 승격한 팀 중 최고의 성적을 거뒀다.

제노아는 스펜스의 완전영입을 바랐다. 하지만 이적료 협상이 한 달간 이어졌지만 결렬됐다. 토트넘은 850만파운드(약 160억원)를 하한선으로 정했지만 제노아는 더 낮은 이적료를 요구한 것으로 전해졌다.


스펜스는 토트넘에서 재출발했다. 프리시즌에서 깊은 인상을 남겼고, 포스테코글루 감독은 '백업 풀백'으로는 손색이 없다고 결론지었다. '백업'이 아니었다. 그는 페드로 포로, 데스티니 우도기의 틈새에서 좌우측 풀백을 모두 소화하며 주전으로 발돋움했다.


"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
스펜스 SNS

"콘테가 틀렸다" 떠돌이→백업→재계약→잉글랜드 국대 첫 발탁, 'SON …
AFP 연합뉴스
스펜스는 지난 시즌 EPL 25경기를 포함해 모든 대회에서 35경기에 출전해 2골을 기록했다. 대우도 달라졌다. 지난해 10월 토트넘과 게약기간을 1년 연장한 그는 최근 장기계약에 사인했다. 계약기간은 2029년 6월까지인 것으로 알려졌다.

스펜스는 최근 '함께 뛴 최고의 선수'를 꼽아달라는 질문에 해리 케인과 함께 손흥민을 선택했다. 또 손흥민이 이달 초 토트넘과 이별하자 SNS를 통해 '진정한 리더, 진정한 캡틴, 진정한 전설. 내가 세계 축구 무대에서 만난 가장 좋은 사람. 경기장 안팎에서 보여준 리더십에 감사한다. 너와 함께 그라운드를 공유하고 뛰었던 것은 진정한 영광이었다. 토트넘 레전드'라고 애정 어린 작별인사를 했다.

잉글랜드대표팀은 9월 7일 안도라, 10일 세르비아와 2026년 북중미월드컵 유럽예선을 치른다. 스펜스의 A데뷔 무대다.

리버풀 팬들로부터 '배신자'로 낙인찍힌 알렉산더 아놀드는 20일 오사수나와의 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 개막전에 선발로 나섰다. 하지만 물음표를 남긴 채 68분 만에 벤치로 물러났다.

그는 레알 오비에도와의 경기에선 벤치에서 시작했다. 팀이 2-0으로 앞서던 후반 42분 다니엘 카르바할과 교체돼 그라운드를 밟았다.

투헬 감독은 "경쟁이 시작됐다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'4혼' 박영규, 아들 잠든 수목장서 무너져..“너무 보고 싶어” 절규

2.

정재환, 40세에 돌연 자취 감췄는데..금쪽이 남편 된 근황

3.

박찬욱 감독→이병헌·손예진 '어쩔수가없다', 베니스 뜨겁게 달궜다…레드카펫 '환한 미소'[SC이슈]

4.

이병헌·손예진 나란히 레드카펫..국가대표 K배우 베니스 떴다

5.

래퍼 송백경, KBS 공채 성우로.. "유명 CF 목소리 주인공"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑 느낄 수 있어" 토트넘 새 '7번' 시몬스도 놀란 SONNY의 큰 그림자, 'XAVI' 확정…이적료 975억→'5+2' 7년 계약

2.

"일본야구 우습게 보지 말라" 만루에서 3타점 싹쓸이 적시타 때렸지만, 감독은 외국인 타자 산책 주루 질타[민창기의 일본야구]

3.

"스타디움 꽉 찰거야" 손흥민 홈 데뷔전 초임박! 유로파 이어 MLS 우승 목표…"트로피 들어 올리기 위해 여기 있다"

4.

"맨유 합의라니? 제안 전격 철회 '대충격'" 안토니 이적 결렬 위기, 베티스 "감당 안돼"…비피셜 'BBC' 확인, 최후의 승부수

5.

16승! 페랄타 다승 선두 질주, 24이닝 연속 무실점 ERA 2.58... 스킨스 9승-ERA 2.05, NL 사이영상 아직 모른다

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑 느낄 수 있어" 토트넘 새 '7번' 시몬스도 놀란 SONNY의 큰 그림자, 'XAVI' 확정…이적료 975억→'5+2' 7년 계약

2.

"일본야구 우습게 보지 말라" 만루에서 3타점 싹쓸이 적시타 때렸지만, 감독은 외국인 타자 산책 주루 질타[민창기의 일본야구]

3.

"스타디움 꽉 찰거야" 손흥민 홈 데뷔전 초임박! 유로파 이어 MLS 우승 목표…"트로피 들어 올리기 위해 여기 있다"

4.

"맨유 합의라니? 제안 전격 철회 '대충격'" 안토니 이적 결렬 위기, 베티스 "감당 안돼"…비피셜 'BBC' 확인, 최후의 승부수

5.

16승! 페랄타 다승 선두 질주, 24이닝 연속 무실점 ERA 2.58... 스킨스 9승-ERA 2.05, NL 사이영상 아직 모른다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.