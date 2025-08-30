스포츠조선

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔다" 공개 선언…'흥분' LA가 들썩들썩 '만원 관중'→MLS가 난리

최종수정 2025-08-30 14:27

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
사진캡처=스코어 90

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
MLS 홈페이지

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 홈 데뷔를 앞두고 LA가 들썩거리고 있다.

손흥민은 9월 1일 오전 11시45분(이하 한국시각) LA FC의 안방인 BMO 스타디움 무대에 처음 오른다. 상대는 샌디에이고FC로 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 31라운드다. MLS 홈페이지는 30일 '손흥민이 LA FC에 합류한 지 3주가 지난 지금, 마침내 큰 기대를 모은 순간이 다가왔다'고 분위기를 전했다.

손흥민은 7일 LA FC에 둥지를 틀었다. 사흘 후인 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 MLS 데뷔전을 치렀다. 첫 경기에서 후반 32분 페널티킥을 유도, 팀의 2대2 무승부를 이끌었다.

17일 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 첫 선발 출격했고, 경기 종료 직전 쐐기골을 어시스트하며 첫 공격포인트를 기록했다. LA FC는 2대0으로 승리했다.

24일 FC댈러스전에선 경기 시작 6분 만에 환상적인 프리킥으로 데뷔골을 작렬시켰다. 1대1로 비긴 것은 아쉬웠지만 손흥민은 MLS 30라운드 '이주의 팀'에 이어 '이주의 골'까지 싹쓸이했다.


21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
원정 3연전이 끝났다. 손흥민이 홈팬들에게 첫 선을 보인다. 그는 샌디에이고전 기자회견에 등장했다. 손흥민은 "3차례 원정 경기는 정말 힘든 일정이었다. 다만 MLS 데뷔를 하기엔 완벽한 시간이었다고 생각한다"며 "지난 3주간 가장 힘든 원정이었지만, 정말 훌륭했고, 즐거웠다. 선수들과 교류하는 것이 내겐 중요한데, 긴 이동시간 선수들과 이야기를 나눌 시간도 가졌다"고 밝혔다.

그리고 "나는 이 클럽에서 우승하기를 원한다. 내가 이곳에 온 이유이고, 노력하는 이유다. 3개월 전 유로파리그에서 우승한 좋은 기억이 있다. 그 감정과 기세를 이어가고 싶다"고 강조했다.

손흥민은 최근 '스코어 90'이 공개한 21세기 리그 우승이 없는 선수 5위에 이름이 올랐다. 독일 분데스리가 함부르크에서 프로에 데뷔한 그는 바이엘 레버쿠젠을 거쳐 2015년 8월 토트넘에 둥지를 틀었다.


그는 2024~2025시즌 토트넘 주장으로 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 들어올렸다. 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희였다. 유럽대항전은 1983~1984시즌 이후 41년 만의 우승이었다.

손흥민은 토트넘에서 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록했다. 2020년에는 국제축구연맹(FIFA) 푸슈카스상의 영예를 안았고, 2021~2022시즌에는 잉글랜드 프리미얼그(EPL) 골든부트(득점왕·23골)를 거머쥐었다.

하지만 EPL 우승과는 끝내 인연을 맺지 못했다. 리그 최고 성적은 2016~2017시즌의 2위다.


21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
로이터 연합뉴스

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
사진캡처=스코어 90
앙투안 그리에즈만(아틀레티코 마드리드)과 리버풀의 레전드 스티븐 제라드, 스페인 출신의 페르난도 토레스, 마르코 로이스(LA 갤럴시)가 1~4위를 차지했다. 다니엘레 데 로시, 호아킨 산체스, 브루노 페르난데스(맨유), 안토니오 디 나탈레, 제이미 캐러거 등이 6~10위에 포진했다.

손흥민이 MLS에서 우승하면 그 한을 풀 수 있다. 손흥민은 "한 달 만의 홈 경기인데 거의 1년처럼 느껴진다. 정말 기대가 되고, 홈팬들도 훌륭할 것이다. 또 경기장은 가득찰 것이다. 다시 그라운드에 서는 것이 정말 기대된다"고 미소지었다.

LA 생활과 28일 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스의 홈 경기에서 가진 생애 첫 시구에 대해선 "미국에서 축구가 가장 인기 있는 스포츠가 아니기에 사람들이 나를 알 거라고 생각하지 못했다. 시구 때 솔직히 많이 놀랐다"면서도 "지난 3주 동안 정말 바빴지만, 나는 축구를 하기 위해 여기 왔다. 그래서 정말 기쁘고, 지난 3주는 믿을 수 없을만큼 특별한 시간이었다. 그래도 내 일은 축구"라고 대답했다.


21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 "축구를 시작한 이후 행복하게 축구를 하지 않은 적은 한 번도 없다. 그런데도 불구하고 조금 더 다른 환경에서 나를 발전하고 싶고, 또 가장 중요하게 생각하는 월드컵이라는 무대가 있었기 때문에 그런 것들이 어떻게 보면 가장 큰 원이었다. 난 축구를 할 때 가장 행복한 사람이라 지금 여기와서 더 행복이 늘어났다는 것보다는 더 오랫동안 할 수 있는 환경이 필요했다. 나에게는 조금의 변화가 필요했던 거다"라고 웃었다.

MLS가 손흥민의 가세로 새로운 시대를 맞았다. 그는 "MLS에는 리오넬 메시나 루이스 수아레스 같은 훌륭한 선수들이 뛰고 있다. 많은 들이 MLS에 합류했고, 모두가 이 리그를 최대한 크게 만들고 싶어 한다"며 "나도 그 목적을 위해 이곳에 왔다. 다른 선수들에 비해 내 이름은 작지만, 리그가 주목받도록 만들고 싶다. 사람들에게 미소와 행복을 주고, 수준 높은 축구를 보여주고 싶다. 리그가 더 크게 성장하길 바란다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

율희 “‘줄초상 대신 이혼’ 무속인 예언..두 달 뒤 현실로”

2.

"100억 소송"..한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "강제전학 인정해 놓고"

3.

'축구 구단주' 임영웅 "축구팀 영입 조건은 실력보다 인성, 회식으로 검증"

4.

황보, 이스라엘 국경서 알몸 조사 받고 치욕 "내가 킬러처럼 생겼나"

5.

심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

150㎞ 쾅! 한화 예비역 효과 또 있다…무사만루 극복→3G 5⅓ 무실점, 1위 마운드 더 강해진다

2.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

3.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

4.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

5.

'트리플 악셀 성공' 女 피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 은메달 '생애 첫 파이널 도전'

스포츠 많이본뉴스
1.

150㎞ 쾅! 한화 예비역 효과 또 있다…무사만루 극복→3G 5⅓ 무실점, 1위 마운드 더 강해진다

2.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

3.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

4.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

5.

'트리플 악셀 성공' 女 피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 은메달 '생애 첫 파이널 도전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.