아놀드, 레알 주전 자리 박탈!→리버풀 복귀…'미친 긴장감' 조롱과 야유…

[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드가 리버풀과 재회한다.
특히 리버풀 팬들은 알렉산더-아놀드가 마드리드 입단식에서 유창한 스페인어로 연설하면서 분노했다. 이미 오래전부터 레알 마드리드로의 이적을 계획한 것이 아니냐는 지적이 나왔다.
이제 알렉산더-아놀드는 안필드로 돌아오게 된다. 레알 마드리드가 이번 시즌 챔피언스리그 예선에서 리버풀과 맞붙게 됐기 때문이다. 분명 이 경기는 팬들에게 엄청난 관심을 받을 수 있다. 다만 주인공인 알렉산더-아놀드가 실제로 안필드에서 선발 기회를 받을지에 대해서는 의문이 남는다.
알렉산더-아놀드는 곧 리버풀 팬들의 야유와 맞서게된다.
매체는 "리버풀 팬들이 불타는 분위기를 만드는 데 별다른 동기가 필요하지는 않지만, 레알 마드리드가 원정 오는 이번 경기에서는 긴장감이 훨씬 더 고조될 것"이라고 설명했다.
이어 "알렉산더-아놀드가 자유계약으로 팀을 떠난 순간부터 관계는 무너졌고, 팬들의 개인적인 의견 차이를 떠나 안필드에 모인 모든 팬들은 그에게 따뜻한 환영을 보내지 않을 것이 분명하다"라고 덧붙였다.
