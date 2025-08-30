스포츠조선

아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세계에 없다"→4부리그에 패배

기사입력 2025-08-31 08:50


아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세…
사진=SNS

아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 레전드 웨인 루니가 팀에 대한 우려를 표했다.

영국 TBR풋볼은 "웨인 루니는 이번 주 맨체스터 유나이티드의 굴욕적인 패배와 후벤 아모림 감독의 행동을 지적했다"며 "동시에 올드 트래포드에서 그를 대신할 감독이 누가 될 수 있을지에 대해서는 의문을 제기했다"라고 보도했다.

맨유는 지난 28일 그림즈비 타운과의 카라바오컵 경기에서 승부차기 끝에 패배했다. 그림즈비 타운은 잉글랜드 4부 리그에 속한 팀이다.

경기가 끝난 후 아모림 감독은 A매치 휴식기 동안 구단과 함께 현재 팀의 상황을 점검할 것이라고 밝혔다. 변화는 있어야 하지만, 현재 스쿼드를 또다시 전면 교체할 수는 없다는 입장이다.

루니는 현재 맨유 상황에 대해 잘못된 점이 있다고 지적했다. 루니는 "현 상태의 맨유를 대신 맡고 싶어 할 감독은 세계 어디에도 없을 것"이라고 말했다.

루니는 "지금 우리가 가진 문제는 (이 팀을) 누가 맡고 싶어 하겠느냐다. 이렇게 말하는 게 미친 소리처럼 들리지만, 세계에서 큰 클럽 중 하나인데도 지금은 아니라고 생각할 것"이라고 주장했다.


아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아모림 행동 잘못됐어! 박지성 동료의 '충격 폭로'…"맨유 맡을 팀 전세…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
루니는 또 이번 패배와 관련해 아모림 감독의 문제도 지적했다. 아모림은 해당 경기에서 보여준 선수들의 모습을 보고 "낙담했다"라는 표현을 사용했다.

루니는 이에 대해 "가장 큰 문제는 감독이 그렇게 말했다는 거다. 경기 후 그의 발언은 선수들에게 치명적이었다"라며 "감독이 그런말을 한것이면 무언가 고장난거다"라고 주장했다.


또 루니는 "경기 후 인터뷰에서는 원하든 원치 않든 선수들을 보호해야 한다. 우리가 잊고 있는 건, 아모림이 아직 40살이라는 거다"라며 "(스포르팅과는) 완전히 다르다. 경기를 못 이기면 그런 게 서서히 자신을 괴롭히기 시작한다. 그림즈비 타운과의 경기는 아모림이 분명히 한계점에 다다른 것으로 보였다"라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

5.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

4.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

5.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

4.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

5.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.