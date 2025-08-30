스포츠조선

'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로운 7번 영입→5+2년 초대형 장기계약[오피셜]

최종수정 2025-08-31 06:20

'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로…
사진=토트넘 홋스퍼

'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로…
토트넘

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 손흥민의 뒤를 이을 선수 영입을 발표했다. 독일 분데스리가 RB 라이프치히에서 온 사비 시몬스가 그 주인공이다.

토트넘 홋스퍼는 30일(한국시각) 공식홈페이지를 통해 "우리는 RB 라이프치히로부터 샤비 시몬스를 영입하게 됐음을 기쁘게 발표한다"라고 밝혔다. 시몬스와 토트넘의 계약에는 5년에 2년 연장 옵션이 포함돼 있다. 오는 2032년까지 함께할 수 있는 장기 계약이다.

토트넘은 "22세 네덜란드 국가대표 미드필더인 시몬스는 구단과 장기 계약을 맺었으며, 등번호 7번을 달고 뛰게 된다"라고 소개했다. 7번은 한국 축구 국가대표 주장 손흥민이 10년동안 토트넘에서 달고 뛴 등번호다. 토트넘은 손흥민의 완벽한 대체자를 찾을때까지 7번을 공석으로 뒀다. 그러나 이적시장 마감직전 결국 손흥민의 7번을 시몬스가 이어받게 됐다.

시몬스는 "정말 행복하고 빨리 시작하고 싶다. 오랫동안 꿈꿔온 순간이다. 이 클럽은 훌륭하고, 감독을 처음 만났을 때 바로 여기가 나에게 맞는 곳이라는 걸 알았다"라며 "나는 팀에 창의적인 플레이를 가져오겠지만, 동시에 열심히 뛰고 팀을 위해서, 또 팬들을 위해서 이길 수 있도록 할 수 있는 모든 걸 다하겠다"라고 말했다.

토마스 프랭크 토트넘 감독은 "시몬스를 영입하게 돼 정말 기쁘다. 그는 스쿼드에 훌륭한 보강이 될 것"이라며 "아직 젊지만 이미 풍부한 경험을 갖췄고, 지난 몇 년간 최고 수준에서 많은 경기를 뛰었다"라고 설명했다.


'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로…
토트넘

'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로…
토트넘

'GOOD BYE' 손흥민! '영원한 7번' 10년 역사 끝…토트넘 새로…
토트넘
또 프랭크 감독은 "시몬스는 10번 역할과 왼쪽 윙에서 모두 골과 도움을 기록할 수 있다는 걸 증명해왔다"라며 "또한 동료들을 잘 활용해 수비를 무너뜨릴 수 있는 탁월한 시야를 지니고 있다. 그는 팀의 일부가 될 것임을 확신한다"라고 전했다.

시몬스는 FC 바르셀로나와 파리 생제르망(PSG) 등 명문 아카데미에서 성장했고, PSG에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 네덜란드 PSV 에인트 호번에서 맹활약하며 2022~2023시즌 리그 최고의 유망주로 꼽혔다.

라이프치히에서도 시몬스의 활약은 돋보였다. 라이프치히에 있는 동안 시몬스는 78경기에 출전해 22골 24도움이라는 놀라운 기록을 냈다. 어린 나이에도 불구하고, 유럽 주요리그에서 뛴 경험이 있는 시몬스에 토트넘이 주목하고 있다. 10년 전 손흥민을 영입한 그때처럼 토트넘이 '제2의 손흥민'을 영입하는데 성공한 것일지 시몬스의 데뷔전을 통해 결과를 알 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

2.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

3.

전현무x박나래, '나혼산' 의리 대단하네..옥자연 연극 관람 "연기 美쳤다"

4.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

5.

심형탁♥사야, 子 하루+반려견 김밥 투샷에 심쿵 "함께 아빠 쳐다봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

드디어 '홍창기가 돌아왔다' 매일매일 잠실구장 출근 '어제는 그라운드 질주-오늘은 힘찬 타격'[잠실현장]

4.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

5.

아놀드, 레알 주전 자리 박탈!→리버풀 복귀…'미친 긴장감' 조롱과 야유에 맞선다

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

드디어 '홍창기가 돌아왔다' 매일매일 잠실구장 출근 '어제는 그라운드 질주-오늘은 힘찬 타격'[잠실현장]

4.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

5.

아놀드, 레알 주전 자리 박탈!→리버풀 복귀…'미친 긴장감' 조롱과 야유에 맞선다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.