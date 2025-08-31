"내 전술은 문제 없어!" 4부 팀에 충격 패한 아모림, '애제자' 아마…

|
|
|
|
[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드가 겨우 승리를 거두며 올 시즌 첫 승을 신고했다.
맨유는 3-4-1-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 마테우스 쿠냐, 2선에 메이슨 마운트, 브라이언 음뵈모가 자리했다. 중원은 카세미루와 브루노 페르난데스, 윙백은 아마드 디알로, 지오구 달롯이 호흡을 맞췄다. 스리백은 마티아스 더리흐트, 레니 요로, 루크 쇼가 구성했다. 골믄은 알타이 바인디르가 지켰다.
번리는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 릴 포스타가 최전방에, 2선은 제이든 앤서니, 한니발 메브리, 제이콥 라르센이 지켰다. 3선은 조시 쿨렌, 레슬리 우고추쿠가 호흡을 맞췄다. 포백은 퀼린드시 하트만, 막심 에스테방, 잘마르 에크달, 카일 워커가 구축했다. 골키퍼 장갑은 마틴 두브라브카가 꼈다.
|
|
맨유는 선제골로 앞서 나갔다. 전반 27분 프리킥 상황에서 좌측에서 올라온 크로스를 카세미루가 마무리했고, 골대에 맞은 공은 쿨렌을 맞고 번리 골대 안으로 향하며 행운의 자책골이 됐다. 맨유는 선제골 이후에도 계속해서 공격 기회를 노렸으나 격차를 벌리지는 못했다. 전반은 맨유의 1-0 리드로 마무리됐다.
|
|
곧이어 2분 만에 맨유가 다시 리드를 잡았다. 드디어 맨유 소속 선수의 첫 득점이 터지는 순간이었다. 후반 12분 우측에서 파고든 달롯이 박스 깊숙한 곳에서 컷백 패스를 시도했다. 수비를 따돌리고 박스 중앙에 자리했던 음뵈모가 마무리하며 다시 격차를 벌렸다.
하지만 맨유는 좀처럼 리드를 오래 지키지 못했다. 후반 21분 스로인 상황에서 문전으로 향한 공이 제대로 처리되지 못했꼬, 다시 박스 안 슈팅으로 이어졌다. 바인디르가 선방했으나 문전에서 기다리던 앤서니가 다시 밀어넣으며 다시 경기 균형을 맞췄다.
맨유는 후반 추가시간까지 계속해서 번리 골문을 두드렸고, 마지막에 기회가 찾아왔다. 후반 추가시간 3분 아마드가 박스 침투 상황에서 상대 파울을 유도하며 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 브루노가 페널티킥을 성공시키며 맨유가 극적인 리드를 잡았다.
결국 경기는 맨유의 3대2 승리로 마무리됐다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com