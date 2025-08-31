伊 단독 보도! 맨체스터 유나이티드, 콘테 덕분에 행복합니다 "역대 최악…

스포츠조선

伊 단독 보도! 맨체스터 유나이티드, 콘테 덕분에 행복합니다 "역대 최악의 영입, 임대 성공"..."이적 옵션 무려 700억"

기사입력 2025-08-31 08:39


사진=트위터 캡처

AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드의 애물단지였던 라스무스 호일룬이 떠난다.

이탈리아의 풋볼이탈리아는 30일(한국시각) 단독 보도를 통해 '호일룬이 나폴리에 일요일에 도착해 메디컬 테스트를 받을 예정이다'라고 전했다.

풋볼이탈리아는 '나폴리는 RB라이프치히의 관심에도 불구하고 맨유에서 호일룬 영입에 전면 합의했다. 소식에 따르면 호일룬은 메디컬 테스르를 마치고 곧바로 계약서에 서명할 예정이다. 호일룬은 로멜루 루카쿠가 부상을 당한 후 줄곧 나폴리의 타깃이었다. 이제 선수는 이탈리아에서 새로운 경력의 장을 시작할 것으로 예상된다'라고 전했다.

영국의 스카이스포츠도 '나폴리가 선택 이적 옵션이 포함된 임대로 호일룬을 데려온다'며 '임대료는 500만 파운드(약 90억원)며 완전 영입 옵션 발동 시 지불해야 하는 이적료는 3,800만 파운드(약 700억 원)다'고 설명했다.


로이터연합뉴스
맨유는 직전 시즌 공격진의 부진이 큰 고민이었다. 최전방에서 해결해야 할 선수들이 침묵하며 경기 결과를 놓친 경우가 적지 않았다. 특히 라스무스 호일룬의 활약이 아쉬웠다. 무려 7200만 파운드(약 1300억원)의 이적료를 기록하며 맨유의 합류한 호일룬은 직전 시즌 도중 25경기에서 1골에 그치는 등 심각한 득점 난조로 맨유 공격진에 큰 도움이 되지 못했다. 최전방 공격수임에도 아쉬운 골결정력은 팬들을 답답하게 했다.

시즌 종료 후 맨유는 곧바로 공격진 영입에 집중했다. 쿠냐 영입에 이미 성공했으며, 음베모 영입도 성공했다. 최전방에는 벤자민 세슈코라는 걸출한 유망주까지 추가하며 공격진을 완벽하게 새로운 구성으로 개편했다.


로이터연합뉴스
문제는 방출이었다. 공격진을 추가하기 위해 막대한 이적료를 투자한 맨유는 기존 선수들의 매각이 시급했다. 부진했던 호일룬 또한 매각 대상이었다. 당초 호일룬에게 관심을 보이던 인터 밀란과 AC밀란이 물러나고, 동시에 호일룬이 잔류 의사를 내비치며 맨유의 매각 작업에 적신호가 켜질 가능성도 거론됐다.

다행히 콘테 감독이 이끄는 나폴리가 영입에 나서며 상황이 반전됐다. 나폴리는 로멜루 루카쿠가 부상으로 이탈하며 최전방 보강을 원하고 있다. 세리에A 무대에서 가능성을 보여준 호일룬에게 주목했다. 이미 나폴리는 지난 시즌 맨유에서 스콧 맥토미니를 영입해 큰 영입 성과를 거둔 바 있기에 맨유 선수 영입에 더욱 적극적이었다. 맥토미니도 직접 전화까지 걸어 호일룬에게 나폴리 이적을 권한 것으로 알려졌다.


맨유로서는 매각에 어려움을 겪던 공격수의 상황을 나폴리의 제안 덕분에 해결할 수 있게 됐다. 호일룬이 반등하여 나폴리로 완전 이적한다면 영입 당시 지불한 이적료도 일부 회수할 수 있을 것으로 보인다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

