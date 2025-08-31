스포츠조선

[스포츠조선 김가을 기자]맨유가 시즌 첫 승에도 웃지 못했다.

맨유는 30일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 번리와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 3대2로 이겼다. 맨유는 개막 세 경기 만에 시즌 첫 승리를 거머쥐었다.

최악의 상황이었다. 맨유는 아스널(0대1 패)-풀럼(1대1 무)과의 경기에서 1무1패를 기록하는 데 그쳤다. 무엇보다 28일 영국 클리소프스의 블런델 파크에서 열린 그림즈비 타운(4부)과 잉글랜드 리그컵(카라바오컵) 2라운드 원정에서 고개를 숙였다. 2대2로 비긴 뒤 승부차기에서 11-12로 패했다.

맨유는 '승격팀' 번리를 상대로 리드를 잡았다. 전반 27분 상대 자책골로 1-0 앞서나갔다. 후반 10분 라일 포스터에게 동점골을 내줬지만 2분 뒤 브라이언 음뵈모의 역전골로 경기를 뒤집었다. 번리는 만만치 않았다. 후반 21분 제이든 앤서니의 골로 2-2 균형을 맞췄다. 맨유는 경기 종료 직전 힘겹게 살아남았다. 상대 파울로 페널티킥을 얻어냈다. 브루노 페르난데스가 키커로 나서 결승골을 넣었다. 맨유가 3대2로 이겼다.


"맨유 망했다" '6250만 파운드 신입생' 30분 만에 부상 OUT→햄…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"맨유 망했다" '6250만 파운드 신입생' 30분 만에 부상 OUT→햄…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
문제가 발생했다. 이날 선발로 나선 마테우스 쿠냐가 경기 중 그라운드에서 통증을 호소하며 쓰러진 것이다. 영국 언론 더선은 '쿠냐가 번리전 중 부상으로 이탈했다. 그는 30여분을 소화한 뒤 터벅터벅 걸어나왔다. 맨유 팬들에게 좌절감을 안겨줬다. 그는 경기에서 햄스트링을 잡고 있는 것처럼 보였다. 문제의 심각성은 아직 밝혀지지 않았다. 하지만 그는 9월 A매치 휴식기 위 맨시티전 출전에 의구심을 가질 수 있다'고 보도했다.

쿠냐는 올 시즌을 앞두고 울버햄튼(잉글랜드)을 떠나 맨유에 합류했다. 맨유는 그를 영입하기 위해 6250만 파운드를 투자했다. 그는 올 시즌 리그 세 경기에 모두 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 불과 세 경기 만에 부상으로 이탈했다.

더선은 '쿠냐는 9월 A매치에도 나서지 못할 수 있다. 맨유 팬들은 쿠냐 부상에 좌절감을 느꼈을 뿐만 아니라 아모림 감독의 교체 결정에도 당황했다. 아모림 감독은 새 공격수 베냐민 셰슈코 대신 조슈아 지르크제이를 넣었다'고 했다. 이 매체에 따르면 팬들은 '기괴한 결정을 이해할 수 없다', '셰슈코의 몸 상태가 아직인가', '셰슈코는 3옵션 공격수' 등의 반응을 보였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

