토트넘 감독, '손흥민 대체자 영입 실패' 레비 압박..."선수들 최고 수준 도달하지 못해"...존슨-텔-오도베르 최악의 경기력 비판

기사입력 2025-08-31 12:24


[스포츠조선 김대식 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독은 간접적으로 구단을 압박했다.

토트넘은 30일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 본머스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드에서 0대1로 패배했다. 2연승을 달리던 토트넘은 홈에서 충격패를 당했다.

번리와 맨체스터 시티를 잡았던 토트넘의 모습은 본머스를 상대로 완벽하게 사라졌다. 아예 다른 팀처럼 느껴질 정도였다. 토트넘은 본머스의 수비를 전혀 공략하지 못했다. 그에 비해 토트넘의 수비는 너무 헐거웠다. 1실점으로 끝난 게 다행인 수준이었다.

토트넘의 충격적인 경기력은 수치로도 설명이 가능하다. 토트넘은 본머스를 상대로 겨우 5번의 슈팅을 시도했고, 유효슈팅은 단 1개였다. 본머스는 슈팅만 20개를 날렸고, 유효슈팅은 6회였다. 토트넘은 이날 완벽한 득점 기회를 1번도 만들지 못했다. 전반전에도, 경기 후에도 토트넘 팬들은 야유를 보내면서 최악의 경기력에 날카롭게 반응했다.
경기 후 프랭크 감독은 "우리는 분명히 잘하지 못했다. 본머스는 자신들의 강점을 잘 살렸고, 우리는 그것을 제대로 대응하지 못했다. 그들이 어떤 방식으로 나올지 정확히 알고 있었고, 그에 맞춰 훈련도 했지만, 뒷공간 침투, 세컨드 볼, 중원에서의 경합에서 충분히 대처하지 못했다. 전반적인 경기 흐름에서 본머스가 승리한 건 공정했다고 본다'며 완패를 깔끔하게 인정했다.

프랭크 감독은 선수들의 경기력에 대해서도 우회적으로 혹평했다. '팬들이 야유하지 않기를 바라지만, 이해한다. 우리가 좋은 경기를 하지 못했고, 팬들의 기대치가 높은 것도 당연하다. 만약 오늘 우리가 더 좋은 경기력을 보여주고도 졌다면 또 모르겠지만, 사실 오늘은 우리가 보여줘야 할 수준에 미치지 못했다. 선수들이 모든 것을 쏟아냈고 헌신한 건 분명하지만, 축구적인 측면에서는 최고 수준에 도달하지 못했다'며 선수들의 경기력을 간접적으로 비판했다.
이는 구단을 향한 일종의 압박일 수도 있다. 경기에 앞서 사비 시몬스라는 특급 재능을 영입했지만 토트넘은 아직까지도 손흥민을 대체할 수 있는 파괴적인 윙어를 구하지 못했다. 지난 2경기 좋았던 브레넌 존슨은 이날 본머스를 상대로 아무런 위협이 되지 못했다. 교체로 들어온 윌손 오도베르, 마티스 텔 역시 크게 다를 게 없었다.

상대가 내려앉아서 수비할 때 개인 능력으로 풀어줄 선수는 쿠두스밖에 보이지 않는다. 시몬스가 경기장에 투입되면 달라질 수도 있겠지만 왼쪽에 파괴력 있는 윙어가 있었다면 토트넘의 공격력은 확실히 달라질 수 있을 것이다. 현재로선 손흥민이 빠진 자리가 너무 커보이는 토트넘이다.

구단이 아무것도 하지 않은 건 아니다. 맨체스터 시티에서 사비뉴를 영입하려고 했지만 맨시티는 최종적으로 사비뉴 매각 불가를 통보했다. 이적시장 남은 시간 동안 토트넘은 윙어 영입을 포기하지 않을 것으로 보이지만 쉬운 상황은 아니다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

