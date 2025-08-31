토트넘 감독, '손흥민 대체자 영입 실패' 레비 압박..."선수들 최고 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독은 간접적으로 구단을 압박했다.
토트넘의 충격적인 경기력은 수치로도 설명이 가능하다. 토트넘은 본머스를 상대로 겨우 5번의 슈팅을 시도했고, 유효슈팅은 단 1개였다. 본머스는 슈팅만 20개를 날렸고, 유효슈팅은 6회였다. 토트넘은 이날 완벽한 득점 기회를 1번도 만들지 못했다. 전반전에도, 경기 후에도 토트넘 팬들은 야유를 보내면서 최악의 경기력에 날카롭게 반응했다.
프랭크 감독은 선수들의 경기력에 대해서도 우회적으로 혹평했다. '팬들이 야유하지 않기를 바라지만, 이해한다. 우리가 좋은 경기를 하지 못했고, 팬들의 기대치가 높은 것도 당연하다. 만약 오늘 우리가 더 좋은 경기력을 보여주고도 졌다면 또 모르겠지만, 사실 오늘은 우리가 보여줘야 할 수준에 미치지 못했다. 선수들이 모든 것을 쏟아냈고 헌신한 건 분명하지만, 축구적인 측면에서는 최고 수준에 도달하지 못했다'며 선수들의 경기력을 간접적으로 비판했다.
구단이 아무것도 하지 않은 건 아니다. 맨체스터 시티에서 사비뉴를 영입하려고 했지만 맨시티는 최종적으로 사비뉴 매각 불가를 통보했다. 이적시장 남은 시간 동안 토트넘은 윙어 영입을 포기하지 않을 것으로 보이지만 쉬운 상황은 아니다.
