'연패가 뭐죠?' 포옛-강상윤 없이 울산 잡은 전북이 보여준 '강팀의 조…

[스포츠조선 박찬준 기자]연패는 없다.
전북은 2022년 10월 이후 울산 원정에서 6연패를 기록했다. 직전 포항과의 27라운드에서 패하며, 22경기 무패 행진이 멈춘 것도 부담이었다.
하지만 전북은 강했다. 잔뜩 움츠린 울산을 성공적으로 공략하며, 귀중한 승리를 따냈다. 후반 8분 왼쪽에서 얻은 코너킥에서 김진규가 김태현에게 볼을 주고 돌려받았다. 페널티 아크 정면으로 보낸 볼을 이영재가 왼발로 깔아차 선제골을 넣었다. 5분 뒤 추가골을 넣었다. 김태현이 왼쪽에서 올린 크로스를 전진우가 오른발로 밀어넣었다. 시즌 14호골로, 전진우는 득점 단독 선두를 질주했다.
코리아컵 결승까지 오른 전북은 2020년 이후 5년 만의 '더블(2관왕)'도 가시권에 뒀다. 지금의 기세라면 충분히 가능한 목표다.
반면, 지난 시즌까지 3시즌 연속 우승을 차지하며 왕주를 구축한 울산은 정반대의 행보를 보이고 있다. 끝모를 부진에 반등하지 못하고 있다. 신태용 감독이 소방수로 등장했지만 1승 후 3연패의 늪에 빠졌다. 승점 34점으로 8위에 머문 울산은 2015년 이후 10년 만의 파이널B는 물론 승강 플레이오프(PO) 추락도 걱정해야 할 위기에 놓였다.
