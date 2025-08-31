'연패가 뭐죠?' 포옛-강상윤 없이 울산 잡은 전북이 보여준 '강팀의 조…

스포츠조선

'연패가 뭐죠?' 포옛-강상윤 없이 울산 잡은 전북이 보여준 '강팀의 조건'

기사입력 2025-08-31 11:55


[스포츠조선 박찬준 기자]연패는 없다.

전북 현대가 '현대가 라이벌' 울산HD를 잡았다. 전북은 30일 울산 문수축구경기장에서 울산과의 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드에서 2대0으로 승리했다. 전북은 승점 63으로 우승에 성큼 다가섰다. 6승만 더하면 2021년 이후 4년만에 정상에 등극한다.

쉽지 않은 경기가 예상됐다. 거스 포옛 감독이 경고 누적으로 벤치에 앉지 못했다. '중원의 핵' 강상윤도 부상으로 제외됐다. 전북은 주중인 27일 강원FC와의 코리아컵 4강 2차전을 위해 강릉 원정을 다녀왔다. 후반 추가시간 동점골과 역전골을 터뜨리며 2대1 극장승을 거뒀지만, 체력 저하는 어쩔 수 없는 현실이었다. 전북은 강원전에 베스트 전력을 가동했다.

전북은 2022년 10월 이후 울산 원정에서 6연패를 기록했다. 직전 포항과의 27라운드에서 패하며, 22경기 무패 행진이 멈춘 것도 부담이었다.

하지만 전북은 강했다. 잔뜩 움츠린 울산을 성공적으로 공략하며, 귀중한 승리를 따냈다. 후반 8분 왼쪽에서 얻은 코너킥에서 김진규가 김태현에게 볼을 주고 돌려받았다. 페널티 아크 정면으로 보낸 볼을 이영재가 왼발로 깔아차 선제골을 넣었다. 5분 뒤 추가골을 넣었다. 김태현이 왼쪽에서 올린 크로스를 전진우가 오른발로 밀어넣었다. 시즌 14호골로, 전진우는 득점 단독 선두를 질주했다.

전북은 울산전을 통해 '강팀의 조건'을 제대로 보여줬다. 징크스는 스스로의 힘으로 끊어냈고, 주전을 대체한 선수는 기회를 받자마자 맹활약을 펼쳤다. 체력 변수도 넘었다. 무엇보다 연패를 허용하지 않았다. 전북은 시즌 초반이었던 3월, 울산, 강원과의 3, 4라운드에서 모두 0대1로 패한 이래 단 한차례도 연패를 당하지 않았다. 연속해서 무승부를 한 적도 없다. 시즌을 무패로 마칠 수는 없다. 패배 후 어떻게 넘기느냐가 장기 레이스에서 가장 중요한데, 여러 불안요소 속 라이벌을 그것도 원정에서 잡아냈다는 점은 전북이 지금 올마나 강한 '팀'인지 보여주는 대목이다.

코리아컵 결승까지 오른 전북은 2020년 이후 5년 만의 '더블(2관왕)'도 가시권에 뒀다. 지금의 기세라면 충분히 가능한 목표다.

반면, 지난 시즌까지 3시즌 연속 우승을 차지하며 왕주를 구축한 울산은 정반대의 행보를 보이고 있다. 끝모를 부진에 반등하지 못하고 있다. 신태용 감독이 소방수로 등장했지만 1승 후 3연패의 늪에 빠졌다. 승점 34점으로 8위에 머문 울산은 2015년 이후 10년 만의 파이널B는 물론 승강 플레이오프(PO) 추락도 걱정해야 할 위기에 놓였다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

