‘韓 축구 에이스’ 이강인 진짜 망했다, PSG에 갇혔다...EPL 이적 불가 "970억 제안 단칼 거절"

최종수정 2025-08-31 13:29

사진=이강인 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 이번 시즌 파리 생제르맹(PSG) 벤치에서만 시간을 보낼 것으로 예상된다.

프랑스 유력 매체인 레퀴프는 30일(이하 한국시각) '이강인은 PSG에서든, 다른 곳에서든 더 많은 출전 시간을 원하고 있다. 이에 노팅엄 포레스트가 보너스를 제외한 약 3000만유로(약 487억원)의 제안을 남겼지만, PSG는 입장을 굽히지 않고 있다'고 보도했다.

매체는 'PSG에서의 출전 시간에 만족하지 못한 이강인은 이번 여름 이적을 거부하지 않을 것이다. 그러나 최근 몇 주 동안 PSG 구단은 강경한 태도를 유지하고 있으며, 2028년까지 계약된 이강인을 내보내길 거부하고 있다'며 PSG가 이강인을 매각할 생각이 전혀 없다고 주장했다.
노팅엄이 PSG에 보낸 제안은 꽤 파격적이었다. 레퀴프에 따르면 노팅엄은 보너스를 포함해 최대 6000만유로(약 975억원)에 이를 수 있는 약 3000만유로 규모의 제안을 보냈다. 2년 전에 이강인이 2200만유로(약 357억원)에 PSG로 이적했기 때문에 보너스가 모두 발동되면 거의 3배나 되는 액수다. 그러나 PSG는 제안을 단칼에 거절했고, 협상 테이블에도 앉지 않았다.

레퀴프는 '노팅엄은 PSG가 입장을 바꾸면 금액을 높일 준비가 되어 있다. 풀럼, AC밀란, 나폴리 또한 관심을 보이고 있다'며 PSG가 입장을 바꿔야만 이강인의 이적이 진행될 수 있다고 덧붙였다.

원래 PSG의 입장은 원하는 이적료만 맞춰주면 이강인을 보내줄 수 있다는 쪽이었다. 지난 26일, 프랑스 유력 매체인 RMC 스포츠에서 일하며 PSG 내부 정보에 매우 능통한 파브리스 호킨스 기자의 발언을 보면 "이강인은 현재 제안을 받고 있는 중이다. 오늘이라도 PSG가 원하는 금액을 제시하는 구단이 나타난다면, 정확히 얼마를 원하는지는 밝히지 않았지만, PSG는 그를 보내줄 것이다. 이강인이 구단과 합의한다면 PSG는 그를 붙잡지 않을 것"이라며 PSG는 좋은 제안만 온다면 이강인과 이별할 것이라고 설명했다.
하지만 이번에 노팅엄이 보낸 제안을 고민도 하지 않고 거절한 걸 보면 PSG는 이강인을 매각할 생각이 전혀 없는 팀으로 보인다. 만약 보너스 조항이 달성하기 어려운 조건이라서 거절했다면 PSG는 협상 테이블을 만들어서 노팅엄과 대화를 시도해보려고 했겠지만 협상조차 거부해버렸다.

PSG는 이강인을 내보내면 새로운 대체자를 찾아야 하는데, 이적시장 마감이 얼마 남지 않아서 이강인을 보내지 않고 남기기로 입장을 바꾼 것으로 추측된다.

이강인한테는 최악의 소식이나 다름없다. 지난 시즌 후반기부터 이강인은 PSG 주전 경쟁에서 완벽히 밀려나 벤치에서만 시간을 보내는 경기가 많아지고 있다. 31일에 진행된 툴루즈와의 경기에서도 PSG는 6대3 대승을 거뒀지만 이강인은 교체로도 뛰지 못했다. 월드컵을 앞두고 벤치에서만 시간을 보내면 선수 경기력에도, 성장에도 부정적인 영향이 올 수밖에 없다.

