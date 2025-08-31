‘韓 축구 에이스’ 이강인 진짜 망했다, PSG에 갇혔다...EPL 이적…

|
[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 이번 시즌 파리 생제르맹(PSG) 벤치에서만 시간을 보낼 것으로 예상된다.
레퀴프는 '노팅엄은 PSG가 입장을 바꾸면 금액을 높일 준비가 되어 있다. 풀럼, AC밀란, 나폴리 또한 관심을 보이고 있다'며 PSG가 입장을 바꿔야만 이강인의 이적이 진행될 수 있다고 덧붙였다.
원래 PSG의 입장은 원하는 이적료만 맞춰주면 이강인을 보내줄 수 있다는 쪽이었다. 지난 26일, 프랑스 유력 매체인 RMC 스포츠에서 일하며 PSG 내부 정보에 매우 능통한 파브리스 호킨스 기자의 발언을 보면 "이강인은 현재 제안을 받고 있는 중이다. 오늘이라도 PSG가 원하는 금액을 제시하는 구단이 나타난다면, 정확히 얼마를 원하는지는 밝히지 않았지만, PSG는 그를 보내줄 것이다. 이강인이 구단과 합의한다면 PSG는 그를 붙잡지 않을 것"이라며 PSG는 좋은 제안만 온다면 이강인과 이별할 것이라고 설명했다.
이강인한테는 최악의 소식이나 다름없다. 지난 시즌 후반기부터 이강인은 PSG 주전 경쟁에서 완벽히 밀려나 벤치에서만 시간을 보내는 경기가 많아지고 있다. 31일에 진행된 툴루즈와의 경기에서도 PSG는 6대3 대승을 거뒀지만 이강인은 교체로도 뛰지 못했다. 월드컵을 앞두고 벤치에서만 시간을 보내면 선수 경기력에도, 성장에도 부정적인 영향이 올 수밖에 없다.