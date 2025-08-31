스포츠조선

"선수는 최고였고, 감독은 부족했다"던 정경호 감독 "시야를 더 넓혀야겠더라"[현장 인터뷰]

기사입력 2025-08-31 18:43


"선수는 최고였고, 감독은 부족했다"던 정경호 감독 "시야를 더 넓혀야겠…
강릉종합운동장/ 2025 하나은행 코리아컵/ 준결승2차전/ 강원FC vs 전북현대모터스/ 강원 정경호 감독/ 사진 김정욱

[강릉=스포츠조선 박찬준 기자]"시야를 더 넓혀야겠더라."

정경호 강원FC 감독의 반성이었다. 강원FC와 포항 스틸러스가 31일 강릉하이원아레나에서 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드를 치른다. 강원은 승점 35로 7위, 포항은 승점 44로 3위를 달리고 있다. 이날 경기 결과에 따라, 각각 6위와 2위로 한계단씩 올라설 수 있는 기회다.

강원은 최근 리그에서 4경기 무패를 달리고 있다. 1승3무다. 광주FC와의 27라운드에서는 1대0으로 승리했다. 특히 3경기 연속 클린시트를 할 정도로 수비가 안정됐다. 변수는 주중 코리아컵이다. 강원은 28일 홈에서 열린 전북 현대와의 코리아컵 4강 2차전에서 잘하고도 추가시간 연속골을 허용하며 1대2로 역전패를 했다. 체력 부담과 패배의 아쉬움을 덜어내는게 중요하다.

강원은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 김건희가 최전방에 섰고, 좌우에 김대원 모재현이 자리했다. 좌우 윙백에는 송준석과 강준혁이, 중원에는 서민우 이유현이 포진했다. 스리백은 신민하-강투지-박호영이 꾸렸다. 박청효가 골키퍼 장갑을 꼈다.

가브리엘, 이지호 김대우 김도현 구본철 조현태 강윤구 이기혁 이광연이 벤치에 앉았다.

경기 전 만난 정 감독은 "코리아컵 결과가 아쉽기는 하지만, 더 발전하기 위한 원동력으로 삼아야 한다는 말을 전했다"며 "6강 싸움을 하려면 오늘 경기를 이겨야 한다. 중요한 시점에 놓인 경기"리고 했다.

정 감독은 코리아컵 이후 "선수들은 최고였고, 감독은 부족했다"는 말로 울림을 줬다. 그는 "진심이었다. 수석코치 시절은 감독 뒤에서 전체적으로 봤는데 감독이 되고 부터는 너무 경기 자체에 몰입하더라. 감독으로 시행착오를 느끼고, 시야를 넓혀야겠다는 생각을 했다. 코칭스태프와도 역할 분담에 대해 이야기했다"고 했다.

정 감독은 스리백 카드를 썼다. 그는 "박태하 감독님이 잘하는 것을 못하게 하려면 숫자 싸움을 해야 한다. 최근 포항이 그전하고 달라졌다. 기성용이 패스를 못하게 압박을 하고 조르지를 박호영을 통해 막을 생각"이라고 했다. 이어 "포항이 최근 압박을 통해 재미를 보고 있는데 이를 어떻게 풀 것인지 준비했다. 현재 포항이 워낙 에너지 레벨이 좋아서 부담스럽지만 홈이니만큼, 상대 제물이 되지 않도록 할 생각"이라고 했다.

체력적 부담에 대해서는 "어제 전북이 우리랑 경기하고 이틀 밖에 안쉬었는데 울산보다 더 잘뛰더라. 자세와 태도의 문제지, 충분히 이겨낼 수 있다"고 했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

