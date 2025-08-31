스포츠조선

[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안양을 지킨 팬들에게 바친다"

기사입력 2025-08-31 21:39


[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안…
사진제공=한국프로축구연맹

[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안…
사진제공=한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]2전 3기 끝에 서울전 첫 승을 거둔 안양의 유병훈 감독이 팬들에게 승리를 바쳤다.

안양은 31일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드 원정경기에서 후반 모따의 결승골에 힘입어 2대1 승리했다. 전반 3분 토마스의 선제골로 앞서간 안양은 후반 2분 권경원의 자책골로 잠시 고비를 맞았지만, 후반 33분 교체투입된 모따가 역습 상황에서 결승골을 갈랐다.

앞서 서울전 1무 1패를 기록한 안양은 이날 승리로 서울전 첫 승, 올해 승격 후 첫 연승, 강등권 탈출이라는 세 마리 토끼를 잡았다. 지난 대전전(3대2 승) 승리를 묶어 2연승을 질주한 안양은 승점 33으로 같은 라운드에서 나란히 패한 수원FC와 제주(이상 승점 31)를 동시에 끌어내리고 11위에서 잔류권인 9위까지 2계단 점프했다. 8위 울산(승점 34)과는 1점차다.

유 감독은 "오늘의 승리는 오랫동안 안양을 지키고 헌신한 팬들에게 바치고 싶다. 우선 구단 지원에 힘써준 최대호 시장에게 감사드린다. 상암을 가득메운 팬들 덕에 선수들이 더욱 힘을 낼 수 있었다. 최선을 다해준 선수들, 끝까지 승리하기 위해 의지를 보인 선수들에게 감사하다. 잘 지원한 스태프들에게도 감사하다. 오늘 이겼다고 끝이 아니다. 오늘 승리는 오늘까지 만족해야 한다. 다음을 헤쳐나갈 수 있는 동력을 얻었다. 휴식기 잘 훈련하고 다음 경기 잘 준비했다"라고 승리 소감을 말했다.

안양은 앞서 서울과의 두 번의 맞대결에서 각각 1대2, 1대1 스코어로 1무1패를 기록했다. 잡을 듯 잡지 못해 아쉬움이 더 컸다. 유 감독은 "솔직히 전력으로 따지면 우리가 서울보단 약하다. 하지만 우린 전력이 약하다고 꼬리를 내리는 플레이는 안 했다"며 "개인적으로 10년간 이 팀에 있으면서 안양 팬의 마음을 잘 알고 있었다. 그래서 서울전에선 꼭 이겨야 한다는 약속은 지켜야 한다고 생각했다. 선수들이 그 약속에 부응하기 위해 최선을 다했다"라고 했다.

승리 후 원정석을 가득메운 안양 원정팬은 "유병훈"의 이름을 연호했다. 유 감독은 "약속을 지킬 수 있어서 기분이 좋다. (내 이름을 연호하는 것이)더 잘하라는 의미로 생각하고, 더 열심히 하겠다, (잔류라는)목표를 이루면 기쁨이 배가 될 것 같다"라고 말했다.


[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안…
사진제공=한국프로축구연맹

[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안…
사진제공=한국프로축구연맹
이날 유 감독의 전술 전략이 주효한 한 판이었다. 유 감독이 중앙 미드필더로 전진배치한 수비수 토마스는 적극적인 공격 가담으로 선제골을 뽑았다. 마테우스의 로빙패스를 가슴으로 받아 골키퍼와 일대일 상황에서 침착한 왼발슛으로 골망을 갈랐다. 후반에는 교체투입한 야고와 모따가 추가골을 합작했다. 역습 상황에서 야고가 때린 슛이 서울 골키퍼 최철원의 몸에 맞고 나온 걸 모따가 밀어넣었다.

유 감독은 후반 21분애야 모따를 투입한 배경에 대해 "


안양은 이번 2연승으로 강등권, 나아가 파이널 그룹 싸움에도 긴장감을 불어넣었다. 유 감독은 "후반 시작부터 실점을 해 당황한 면이 있었다. 모따 투입 시점을 저울질하는 상황에서 김운이 교체될 때까지 충분히 잘해줄 수 있다고 생각했다. 상대가 지친 타이밍에, 경합이 뛰어난 모따를 투입했다"라고 설명했다.

멀티 플레이어 토마스의 기여도에 대해선 "센터백, 풀백, 미드필더로 활용이 가능한 멀티(플레이어)다. 권경원의 영입으로 센터백 자원에 여유가 생긴 뒤 미드필더로 기용하고 있다. 토마스가 수비에서 받쳐주다 공간으로 나가는 플레이를 잘한다. 오늘도 뒤에서 들어갔기 때문에 상대가 마크하기 힘들었을 것"이라고 호평했다.

얻은 만큼 잃은 것도 있다. 모따, 김정현 이태희가 이날 경고를 받아 다음 제주전에 몽땅 결장한다. 유 감독은 "안 그래도 그게 걱정된다"며 "그 선수들이 팀을 위해 헌신했다고 생각한다. 이젠 다른 선수가 그 선수들의 역할을 해줘야 한다. 2주라는 A매치 휴식기 동안 선수들을 보며 누구에게 어떤 역할을 맡길지 정할 것"이라고 했다.


[현장인터뷰]'서울전 첫 승' 공약 지킨 유병훈 "이 승리를 오랫동안 안…
사진제공=한국프로축구연맹
한편, 홈에서 뼈아픈 패배를 당한 김기동 서울 감독은 "팬들의 자존심을 세워주지 못한 점 죄송스럽다. 중요한 시점에 올라갈 수 있었는데, 그러지 못해 아쉽다. 순위 경쟁에서 올라갈 수 있도록 A매치 기간에 잘 준비하겠다"라고 말했다.

이날 경기력에 대해선 "의도치 않게 전반 일찍 실점하면서 우리 플랜대로 끌고가지 못했다. 상대가 득점 후 내려서면서 공간을 찾기 어려웠다. 전반 둑스를 빼고 루카스를 투입한 건 측면 돌파를 위해서였다. 미드필더 한 명을 위로 올리며 후반에 득점했지만, 미드필더에서 안일한 플레이로 실점을 했다"라고 안타까움을 표했다.

서울은 연승없이 승, 무, 패를 반복하고 있다. 서울(승점 40)은 이날 패배로 아시아챔피언스리그 진출권 밖인 5위에 머물렀다. 4위 포항(승점 44)과의 승점차는 4점, 하위 스플릿권인 7위 강원(승점 38)과의 승점차는 2점이다.

김 감독은 "최근 실점이 2골 이상씩 나오고 있다. 그 부분에서 선수들이 힘들어한다. 실점을 안해야 한다"라고 했다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

"지민-송다은 교제 안해"…BTS, 첫 열애-결별 인정 이유[SC이슈]

4.

[공식] BTS 지민 측 "송다은과 수년전 호감 있었지만, 현재 교제하는 사이 아냐"(전문)

5.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.