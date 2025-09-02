스포츠조선

[공식발표]"축구저변 확대" K리그2 31라운드 전남-부천전, 광양→순천 경기 장소 변경

기사입력 2025-09-02 16:20


[공식발표]"축구저변 확대" K리그2 31라운드 전남-부천전, 광양→순천…
광양축구전용구장/ K리그2/ 전남드래곤즈 vs 부천FC1995/ 전남 단체/ 승리사진/승리 세레머니/ 사진 김재훈

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 27일 개최되는 K리그2 31라운드 전남 드래곤즈와 부천FC의 경기 장소를 기존 광양축구전용구장에서 순천팔마종합운동장으로 변경한다고 발표했다.

전남은 상대인 부천의 동의를 얻어 경기장 변경을 요청했고, 프로연맹이 승인했다. 이유가 있는 변화다. 전남은 지역과 함께 발전하고, 축구 저변을 확대하기 위해 연고지 내 다른 경기장에서 홈경기를 치르기로 결정했다.

경기 시각도 오후 4시30분에서 오후 2시로 앞당겨진다. 따라서 K리그2 31라운드 전남과 부천의 경기는 27일 오후 2시 순천팔마종합운동장에서 개최된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

2.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

3.

지나, '성매매 벌금형' 의미심장 SNS "살기 위해 사라져, 이야기 끝 아냐"[SCin스타]

4.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

5.

박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개그맨

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

용두사미, 새드엔딩 카디네스, 차명적 '유리몸'의 전화위복, MVP 후보 품은 삼성의 안도감

5.

김하성 라이벌, 최고 유격수 떠난 후 '멘붕'...ATL은 왜, 김하성 도박을 감행했을까

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

용두사미, 새드엔딩 카디네스, 차명적 '유리몸'의 전화위복, MVP 후보 품은 삼성의 안도감

5.

김하성 라이벌, 최고 유격수 떠난 후 '멘붕'...ATL은 왜, 김하성 도박을 감행했을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.