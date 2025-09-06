'통산 454경기 173골→구단 최초의 亞 주장'...손흥민 '토트넘 전…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘 레전드 손흥민의 시작에는 마우리시오 포체티노가 있었다.
포체티노는 6일(한국시각) 뉴저지주의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열리는 대한민국 축구 A대표팀과의 경기를 앞두고 진행된 사전 기자회견에 참석했다.
이어 "난 항상 손흥민을 지켜봤다. 내가 사우샘프턴에 있을 때 그와 계약하고 싶었지만 함부르크에서 레버쿠젠으로 이적했다"면서 "토트넘 감독이 됐을 때도 손흥민을 쫓아가 토트넘에 합류하도록 설득했다"고 밝혔다.
|
하지만 포체티노가 손흥민을 붙잡았다. 그는 손흥민을 설득했고, 손흥민은 토트넘에서 경쟁을 이어가는 길을 택했다. 이 선택은 토트넘 역사에 남을 공격수를 탄생시킨 결정이었다. 이후 포체티노 감독은 손흥민과 함께 유럽챔피언스리그 결승에 올라 준우승을 차지하는 등 영광스러운 시간을 보냈다.
포체티노는 이후 2019년 11월 토트넘을 떠났고, 2021년에는 파리 생제르맹에서 리오넬 메시, 킬리안 음바페, 네이마르를 지도하기도 했다. 이후 첼시 감독으로 부임하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 복귀했으나 한 시즌 만에 팀을 떠났다. 지난해 9월 미국 대표팀을 맡으며 현장에 복귀해 현재까지 팀을 이끌고 있다. 토트넘 이후 다소 아쉬운 경력을 이어가고 있다.
|
비록 제자와 스승의 경력은 이별 이후 조금은 다른 모습으로 이어졌으나, 맞대결을 앞두고는 서로에 대한 애정을 숨기지 않았다. 손흥민 또한 이번 경기를 앞두고 인터뷰를 통해 "포체티노 감독님은 제 '은사'라고 생각할 정도로 많은 것을 가르쳐주신 분이며, 제가 큰 존경심을 갖고 있다. 상대편이지만, 다시 만날 수 있어서 너무나도 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
|
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com