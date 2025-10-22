"승점 3점 가져오기 위해 왔다" 아시아 무대 3연승 노리는 박태하 감독…

"승점 3점 가져오기 위해 왔다" 아시아 무대 3연승 노리는 박태하 감독의 각오→김종우도 "상대 누구든 우리가 준비한 전술 있어"

최종수정 2025-10-22 16:28

사진=한국프로축구연맹

[스포츠조선 이현석 기자]박태하 감독이 아시아챔피언스리그(ACL)2 3연승 의지를 다졌다.

포항스틸러스는 23일(한국시각) 싱가포르 비샨스타디움에서 열리는 탬피니스 로버스FC와의 2025~2026시즌 ACL2 그룹스테이지 3차전 경기를 앞두고 있다. 포항은 지난 1, 2차전 경기에서 빠툼 유나이티드와 카야FC를 꺾으며 연승을 달렸다. 상대인 탬피니스 또한 빠툼과 카야를 꺾고 조 1위에 올랐다. 둘 중 한 팀의 무패 행진은 깨질 수 있는 상황이다.

사전 기자회견에 참석한 박태하 감독은 "이번이 그룹 스테이지 세 번째 경기인데 이전 두 경기는 우리가 만족할 만한 결과를 얻었다. 아시다시피 내일 경기하는 탬피니스 같은 경우에는 우리보다 위 순위에 있다. 물론 같은 2승이지만, 탬피니스가 득점이 더 많기 때문에 그 부분을 굉장히 경계해야 할 것이다. 우리는 승점 3점을 가져오기 위해 여기에 왔기 때문에 최선을 다해서 승점을 가져가도록 하겠다"고 했다.

경기에서 중점을 둔 포인트에 대해 박 감독은 "탬피니스의 경기 영상을 보고 우리도 나름대로 준비를 했는데, 기술적인 부분에서 짧은 패스 위주로 하는 일본 선수들로 많이 구성이 돼 있는 걸로 알고 있다. 그 부분에 대해 우리가 수비적으로 준비를 해야 될 것 같다. 그리고 스피드가 빠른 선수가 다수 있다고 들었는데, 그 부분 또한 경계해야 할 지점이라고 생각한다. 우리는 상대에 대해 본격적으로 준비를 했고 내일 승점 3점을 위해 적극적인 공격과 수비를 할 예정이다"고 예고했다.


사진=한국프로축구연맹
함께 기자회견에 참석한 김종우 또한 "탬피니스에 일본 선수들이 많다고 알고 있고, 기술적으로도 좋다고 들었다. 최대한 탬피니스 선수들이 소유권을 많이 가지지 않고 우리가 좀 더 주도권을 가져올 수 있게 볼 소유를 많이 할 생각이다"고 밝혔다.

김종우는 경기 준비에 대해서도 "상대가 누구든지 간에 우리가 준비하는 전술적인 부분이 있기 때문에 그에 맞춰 대응하면 된다고 생각한다. 그리고 상대의 공격적인 부분들을 잘 준비하고 있다. 상대 공격수들 중에 빠른 선수들이 있다고 알고 있어서 그 선수들에게 공이 가지 않게 대처를 준비하고 있다"고 설명했다.

그룹스테이지를 2승으로 시작하며 기분 좋은 상승세를 탄 포항은 이번 탬피니스전을 승리한다면 그룹스테이지에서 확실한 우위를 점할 수 있다. 토너먼트 진출을 조기 확정할 수 있는 상황을 만들기 위해서는 탬피니스전을 시작으로 향후 몇 경기가 중요할 수밖에 없다. 박 감독은 "내일 탬피니스 경기가 선두권에 올라가기 위한 중요한 경기가 될 것이다. 이후의 목표는, 현재까지 경기를 치른 두 팀과 탬피니스, 총 세 팀과 다시 한번 리턴 매치가 있는데 좋았던 결과를 다시 한번 재현할 수 있도록 노력하겠다. 내일 경기는 사실 경기 이전의 객관적인 평가가 의미 없다고 생각한다. 항상 똑같은 생각으로 어느 팀을 만나든 우리가 준비한 대로 최선을 다할 것이다. 또 앞으로 우리가 그룹 스테이지에서 가장 꼭대기 순위로 올라가는 것이 목표다"라고 각오를 다졌다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

