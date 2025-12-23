유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너…

23일 '이성미의 나는 꼰대다' 채널에는 '[연말 특집] 이성미, 조혜련, 김지선, 남경필이 모인 이유? 2025년 끝자락에서 전하는 따뜻한 위로'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 조혜련은 한 해를 돌아보며 "올 한 해도 내게 시간이 주어져서 너무 감사하다. 옛날에는 그냥 한 해가 간다고 생각했고, 시상식에 내가 불리나 되게 신경 쓰고 '이번에는 매출 얼마나 올렸지' 이런 것들을 생각했는데 이제는 조금 사람이 되어가려나 보다. 하루하루가 너무 소중하고 중요한 건 내년이 기대된다"고 소회를 밝혔다.
조혜련 덕분에 올해 약 20년 만에 연극 무대에 섰다는 김지선은 "연극이 너무 잘 됐다. 내 연극 보러 오셨던 분이 지금 다른 연극도 캐스팅해줬다. 그분이 또 다음 연극까지 계속 이야기한다"며 "코미디언이지만 그래도 정극 연기에 대한 욕심도 있었는데 기회가 별로 없었다. 이제 끝났다고 생각했는데 (조혜련) 언니가 날 연극 무대의 길을 열어주고 계속 이어졌다. 2025년은 정말 나한테 새로운 길에 도전하는 한 해였다"고 전했다.
또 김지선은 연극 연습 과정에서의 '조공' 에피소드도 공개했다. 그는 "(조혜련) 언니랑 같이 연극 연습할 때 조공이 거의 계속 있었다"고 말했고, 조혜련은 "내가 스케줄을 다 잡았다. 유재석, 지석진한테도 전화했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
김지선 "유재석이 보낸 도시락에는 랍스터, 대하 같은 게 들어 있었다. 연극배우들이 '우와'라고 할 정도였다. 너무 럭셔리했다"고 전했다. 이에 조혜련은 "질이 다르다. 그렇게 해주면 너무 힘이 된다"며 고마움을 드러냈다.
앞서 조혜련은 지난 3월 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서도 유재석의 도시락 조공에 감사 인사를 전한 바 있다.
당시 조혜련은 "네가 우리한테 맛있는 도시락을 쏴줘서 에너지를 받아서 공연이 너무 잘 됐다"며 고마워했다. 이에 유재석은 "공연이 잘 되니까 너무 좋다"고 말했고, 조혜련은 "난 재석이 유라인"이라고 강조했다.