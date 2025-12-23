법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김우빈과 신민아의 결혼식 주례를 맡은 법륜 스님의 주례사가 공개됐다.
23일 정토회 홈페이지에는 지난 20일 오후 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 김우빈·신민아의 결혼식에서 법륜 스님이 전한 주례사가 게재됐다.
김우빈은 지난 2017년 비인두암 투병 당시 법륜 스님과의 상담을 통해 정신적으로 큰 도움을 받았으며, 신민아 역시 옆에서 간병하는 과정에서 법륜 스님의 위로로 큰 힘을 얻은 것으로 알려졌다. 이러한 인연을 계기로 김우빈은 법륜 스님에게 결혼식 주례를 요청했고, 법륜 스님은 이를 흔쾌히 받아들였다고 전해졌다.
법륜 스님은 주례사에서 "저는 두 분과 오랫동안 알고 지냈다. 민아 양은 마음이 따뜻하고 착해서 10여 년 전부터 가난한 아이들을 돕는 일에 꾸준히 후원해 왔다. 특히 북한에서 남한으로 넘어온 이탈 주민들의 애환을 덜어주는 일에 많은 지원을 했다"며 "이탈 주민과 함께 온 아이들은 한국 사회에 적응을 못 해서 학교에서 왕따를 당하는 일들이 빈번한데, 그 아이들을 방과 후에 돌보는 프로그램에 늘 후원해 오셨다"고 전했다.
이어 "우빈 군은 한때 건강이 좋지 않아서 어려움을 겪었는데 민아 양이 공양미를 머리에 이고 경주 남산 관세음보살 앞에 가서 종교를 넘어서서 함께 기도했다"며 "그 후 우빈 군이 다시 건강을 되찾고 오늘 이 자리에서 두 분이 손잡고 함께 일생을 살아가겠다며 결혼을 약속하게 된 것은 정말 깊은 인연의 결과"라며 의미를 더했다.
또한 법륜 스님은 "아내로서의 책임, 남편으로서의 책임뿐만 아니라 두 분은 우리 사회에서 국민의 사랑을 받는 널리 알려진 분들이다. 그래서 두 사람 사이에 어떤 갈등이 생기면 두 사람 개인의 문제에 끝나는 것이 아니라 우리 사회 전체에 영향을 미치게 된다. 그렇기 때문에 두 사람이 갖고 있는 명예에 따르는 사회적 책임을 항상 염두에 두어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "사랑하는 아내에 대한 남편으로서의 책임, 존경하는 남편에 대한 아내로서의 책임뿐만 아니라 두 분은 많은 국민들이 여러분을 사랑하는 만큼 거기에 어긋나지 않도록 살아가는 사회적 책임을 가지는 것이 꼭 필요하다"고 조언했다.
한편 김우빈과 신민아는 10년간의 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 결혼식에 앞서 소외계층을 위한 기부에도 나섰다. 소속사 에이엠엔터테인먼트에 따르면 두 사람은 한림화상재단과 서울아산병원, 법륜 스님이 설립한 평화 인권 난민 지원센터 '좋은 벗들' 등에 3억 원을 전달했다.