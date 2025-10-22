이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

기사입력 2025-10-22 18:46


이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이이경의 사생활을 폭로하겠다던 누리꾼이 돌연 "장난이었다"며 주장을 번복한 뒤 SNS 계정까지 삭제했다.

하지만 이미 퍼진 루머로 이이경의 이미지에는 적지 않은 타격이 남았다.

22일 오후, 이이경 관련 글을 잇따라 올리며 "증거를 모으고 있다"고 주장했던 누리꾼 A씨가 자신의 X(구 트위터) 계정을 돌연 폭파했다.

불과 이틀 전까지만 해도 "이이경의 진짜 모습을 폭로하겠다"고 예고했지만, 현재는 "이 페이지는 존재하지 않습니다"라는 안내 문구만 남았다.

A씨는 자신을 독일인 여성이라고 소개하며, 블로그에 이이경과 주고받은 대화라 주장하는 사진과 영상을 공개했다.

해당 게시물엔 음담패설 내용이 담겨 있어 온라인 커뮤니티를 중심으로 급속히 퍼졌다.

이이경 소속사 상영이엔티는 "A씨는 약 5개월 전에도 금전을 요구했다"며 "허위사실 유포 및 악성 루머에 대해 법적 대응을 준비 중"이라고 밝혔다.

그러나 A씨는 "돈 때문이 아니다"라고 반박하며 폭로를 이어가다, 22일 돌연 "처음엔 장난이었다. AI 사진을 사용하다 보니 실제처럼 느껴졌다"며 허위였음을 인정하고 사과했다.


그는 "이이경에게 악성 루머를 퍼뜨리게 돼 죄송하다. 팬심으로 시작했지만 죄책감을 느낀다"고 밝혔다. 하지만 이미 루머가 확산된 뒤라, 이이경의 실추된 이미지가 회복되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

현재 이이경은 MBC '놀면 뭐하니', SBS플러스·ENA '나는 솔로', tvN '핸썸가이즈', KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등 여러 예능 프로그램에 고정 출연 중이다.

narusi@sportschosun.com

