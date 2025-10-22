한화 불펜데이…'벼랑 끝' 삼성, 라인업 손질했다 "빠른 공 대처되는 선…

한화 불펜데이…'벼랑 끝' 삼성, 라인업 손질했다 "빠른 공 대처되는 선수"

기사입력 2025-10-22 16:11


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 한화의 PO 3차전. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 패배는 곧 가을야구 종료. 삼성 라이온즈가 벼랑 끝 라인업을 수정했다.

삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 한화 이글스와 포스트시즌 플레이오프 3차전 맞대결을 펼친다.

1차전을 내준 삼성은 2차전을 잡으면서 분위기를 끌어올렸다. 원정에서 1승1패라는 목표를 달성한 뒤 홈으로 돌아왔다.

올 시즌 홈에서 41승30패(0.551)로 좋은 모습을 보여줬던 삼성이었지만, 아리엘 후라도가 7이닝 5실점으로 다소 흔들리면서 결국 패배했다.

다만, 류현진을 4이닝 4실점으로 끌어내리는 등 타선의 흐름은 나쁘지 않았다. 특히 김태훈은 플레이오프 3경기에서 타율 4할6푼2리(13타수 6안타)를 기록하는 등 '미친 타격감'을 뽐내고 있다.

타선에는 큰 변화를 두지 않았다. 타격감이 좋은 김태훈을 7번타자에서 6번타자로 올렸다. 동시에 타율 1할4푼3리(7타수 1안타) 다소 주춤한 류지혁을 빼고 양도근을 선발 라인업에 넣었다.

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-김태훈(좌익수)-이재현(유격수)-강민호(포수)-양도근(2루수) 순으로 선발 타선을 꾸렸다.

한화는 선발투수로 정우주를 예고했다. 정우주는 올 시즌 51경기에서 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85를 기록했다. 주로 불펜으로 시즌을 소화했던 만큼, 오프너로 경기에 나서게 된다.


박진만 삼성 감독은 "타선에서 이재현이 페이스가 떨어지고, (김)태훈이가 페이스가 좋아 바꿨다"라며 "정우주가 빠른 공을 던지는 투수다. 빠른 공에 대처가 되는 상황을 고려해서 양도근을 넣었다"고 말했다.


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 4회말 삼성 김태훈이 솔로홈런을 치고 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 양도근이 번트를 대고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
삼성 선발투수는 원태인. 원태인은 올 시즌 27경기에서 12승4패 평균자책점 3.24를 기록했다. 한화를 상대로는 4경기 나와 3승1패 평균자책점 3.20을 기록했다. SSG 랜더스와의 준플레이오프 3차전에서 6⅔이닝 5안타 4사구 2개 5탈삼진 1실점으로 호투를 펼치면서 승리를 이끌며 데일리MVP에 선정됐다.

이후 충분한 회복 시간을 가졌다. 준플레이오프 3차전 경기 전 비가 내리면서 지연 개시가 됐고, 두 차례 몸을 풀고 마운드에서는 100개 넘는 공을 던졌다. 박 감독은 "원태인은 몸에 이상이 없다. 시즌 때와 똑같은 투구수로 경기에 나간다"고 밝혔다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 삼성이 5대3으로 승리하며 시리즈 전적 2승1패를 기록했다. MVP에 뽑힌 원태인이 기뻐하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/

