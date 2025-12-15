"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[S…

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 최근 논란으로 활동을 중단한 방송인 박나래와 조세호를 공개적으로 응원하는 글을 올렸다가 돌연 삭제해 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

MC몽은 지난 14일 자신의 소셜미디어를 통해 "영영 숨지 말고 더 많이 웃겨 달라"며 박나래와 조세호를 향한 메시지를 남겼다.

그는 연예계에서 논란에 휩싸인 이들이 무조건 사라지듯 숨어버리는 분위기를 지적하며, "잘못한 게 있으면 솔직히 입장을 밝히고 혼날 게 있으면 받아야 한다"고 주장했다.

해당 글에서 MC몽은 과거 자신의 경험을 언급하며, 확인되지 않은 말 한마디가 한 사람에게 수년간의 고통을 안길 수 있다고 토로했다.

또 "공직자들은 사고를 쳐도 다음 날 출근을 하는데, 연예인은 왜 직업까지 빼앗기느냐"고 반문하며 연예계를 향한 날 선 시선을 드러냈다.

특히 그는 박나래를 향해 "숨지 말고 사실만 이야기하라"며 사과와 해명이 필요한 부분은 인정하되, 억울한 부분이 있다면 분명히 짚어야 한다고 조언했다.

이어 "연말이라 모두가 힘들다. 박나래나 조세호를 미워할 만큼 한가하지도 않다"며 과도한 비난을 경계했다.

그러나 해당 글은 게시 직후 빠르게 확산되며 각종 온라인 커뮤니티와 포털 실시간 검색어에 오르는 등 파장을 일으켰고, MC몽은 부담을 느낀 듯 해당 게시물을 돌연 삭제했다.


이후 MC몽은 추가 글을 통해 "어그로를 끌 생각은 단 한 번도 없었다"며 "누군가 퍼 나르기만 해도 실시간 뉴스 1위를 찍는 상황이 신기할 뿐"이라고 해명했다.

그는 "보도 자료를 뿌린 것도, 홍보를 한 것도 아니다. 그냥 문득 든 생각을 적었을 뿐"이라며 의도를 분명히 했다.

또한 MC몽은 "이제는 누군가를 지키기보다 나 자신을 지키며 살고 싶다"며 우울증을 언급하는 등 개인적인 심경도 함께 전했다.

그러면서 "어그로는 실력 없는 사람들이나 끄는 것"이라며 "나는 음악으로만 보여줄 것"이라고 강조했다.

MC몽의 게시글 삭제를 두고 일각에서는 연예계 논란에 대한 소신 발언이 부담으로 작용한 것 아니냐는 해석과 함께, 그가 왜 하필 이 시점에 목소리를 냈는지를 두고 다양한 의견이 이어지고 있다.

