미국 가면 완전 땡큐, 못가도 120억 전액 보장 '꿀꺽'...이런 행복…

9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 3루수 부문 골든글러브를 수상한 키움 송성문. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.09/
[스포츠조선 김용 기자] 얼마나 행복한 기다림인가.
키움 히어로즈 송성문은 기적을 만들 수 있을까.
최근 한화 이글스 출신 외국인 투수 라이언 와이스가 미국 메이저리그 휴스턴 애스트로스에 입단해 엄청난 화제가 됐다.
와이스는 지난해 한화에 대체 선수로 왔다. 그 전까지 독립리그에서 뛰었다. 누구도 주목하지 않는 선수였다. 공은 빨랐는데 제구가 들쭉날쭉이었다. 그 전 커리어도 평범했다.
하지만 올해 한국에서 엄청난 기량 발전을 이뤘고, 무려 16승을 따냈다. 동료 폰세가 메이저리그 가능성을 높인 것도 행운이었다. 폰세를 보기 위해 온 스카우트들이 와이스에 투구에도 눈을 떼지 못했다. 그렇게 독립리그에서 뛰던, 단기 대체 선수가 1년 반만에 메이저리거가 됐다. 기적의 드라마였다.
이 반전을 노리는 선수가 한 명 더 있다. 송성문이다. 2015년 입단했는데, 타격 좋은 만년 유망주였다. 하지만 작년부터 갑자기 터지기 시작했다. 김혜성이 시즌 중 주장직을 내려놓고, 송성문이 이어받았는데 그 때부터 갑자기 다른 선수가 됐다. 그리고 올해 대폭발했다. 타율 3할1푼5리 26홈런 90타점 25도루. 골든글러브에 각종 상을 휩쓸었다. 3루 수비도 계속 성장하고, 2루도 가능하다. 유격수도 임시로 소화할 수 있는 수준이다.
지난해 서울시리즈 LA 다저스전에서 상대 마무리 에반 필립스의 공을 강타해 홈런성 2루타를 만들어냈다. 100명이 넘는 기자 앞에 선 공식 기자회견에서 거의 농담으로 메이저리그 진출 얘기가 나왔었는데 송성문 역시 2년 만에 기적을 이룰 태세다.
대한민국 야구대표팀이 일본 도쿄돔에서 열린 한일 친선전을 마치고 17일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장을 빠져나가는 송성문의 모습. 김포공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.17/
객관적 평가와 몸값 규모 등을 무시할 수는 없다. 그래서 포스팅 마감 1주일여를 앞두고도 특별한 소식은 없다. 하지만 이는 시작부터 예상됐다. 일단 덩치 큰 현지 선수들 계약이 마무리 돼야 중소형주 매수에 대한 움직임이 나타나기 때문이다. 작년 김혜성도 똑같았다.
최근 대어들 이적이 완료되며 현지에서 송성문에 대한 소식이 나오기 시작했다. 한 저널리스트가 5개의 팀이 송성문을 주시하고 있다고 보도하기도 했다. 천문학적 몸값은 아니어도, 3루수가 없거나 내야 멀티 플레이어가 없는 팀이면 충분히 관심을 가질만 하다.
송성문은 초조할 필요도 없다. 물론 처음 도전할 때보다 마감 시점이 임박하고, 갈 수 있다고 하니 선수 개인 욕심은 더욱 커졌을 수 있다. 하지만 송성문은 일찌감치 시즌 중 키움과 6년 총액 120억원 전액 보장 다년 계약을 체결해놨다. 그러니 너무 헐값 계약이면 가지 않겠다고 일찌감치 선언했다. 지난해 김혜성은 돈보다 일단 가는게 중요했다면 송성문은 입장히 미묘하게 다르다.
메이저리그에 가지 못한다 해도 120억원이라는 큰 돈이 기다리고 있다. 그것도 전액 보장이다. 여기에 젊은 팀 컬러상 송성문이 6년 동안 '왕' 역할을 할 게 뻔하다. 거부할 수 없는 유혹이다.