훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다…

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)
[스포츠조선 김소희 기자]tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 진주 역으로 큰 사랑을 받았던 아역배우 김설이 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 반가운 근황을 전한다.
13일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "응팔 최고의 신스틸러! 먹방 요정 진주. 김설 양이 훌쩍 자라 돌아왔습니다!"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다. 공개된 영상과 사진 속 김설은 '응답하라 1988'의 명장면으로 꼽히는 바나나 우유 먹방 신을 재연하며 시선을 사로잡았다.
통통한 볼살로 귀여움을 독차지하던 과거와 달리, 어느덧 훌쩍 성장한 모습이 눈길을 끈다. 시간이 꽤 흘렀음에도 여전한 사랑스러움은 랜선 이모, 삼촌들의 추억과 향수를 자연스럽게 자극했다.
앞서 지난 10일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 다음 주 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 청소년으로 성장한 김설이 등장했고, 이를 본 유재석은 "어떻게 된 거야. 이렇게 컸어?"라며 놀라움과 반가움을 동시에 드러냈다.
특히 유재석은 김설의 남다른 근황도 전했다. 최근 영재교육원을 수료했다는 소식에 그는 "설이 양 오빠도 영재학원 다녔다던데, 모르는 건 오빠한테 물어보냐"고 물었고, 김설은 "사실 요즘에는 오빠보다 챗GPT를 더 많이 참고한다"고 답해 스튜디오에 웃음을 안겼다.
김설의 영재 근황은 이미 한 차례 화제를 모은 바 있다. 지난 2021년 2월, 교육청 발명 영재 수료 사진과 함께 영재원 수료 소식이 전해졌고, 당시 김설의 어머니는 "올 한 해 수고 많았다. 3월에 시험 보고 합격해서 꼬박 7개월 동안 결석 없이 수료 하게 돼서 대견하고 기특하다"며 애정을 드러냈다.
김설의 친오빠 역시 '영재 남매'라는 수식어에 걸맞은 이력을 자랑한다. SBS '영재 발굴단'에 출연했던 김겸 군은 2024년 카이스트 IP 영재기업인교육원 13기 수료식에 참석했으며, 지난해 11월에는 '자연난수 생성 및 의사난수에 대한 분석'이라는 제목의 발표를 진행해 눈길을 끌었다.
한편 김설은 2014년 영화 '국제시장'을 통해 아역 배우로 데뷔했으며, 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 진주 역을 맡아 대중의 큰 사랑을 받았다.
