이정후 중견수 박탈 외치더니, 거물급 외야수 데려온다고? "돈은 문제 아…

[스포츠조선 나유리 기자]이정후의 수비 포지션 변화를 두고 여러 이야기가 많았던 미국 매체들. 이번에는 샌프란시스코 자이언츠가 '거물급 FA' 코디 벨린저 영입에 관심이 있다는 이야기가 나왔다.
한국인 메이저리거 이정후의 소속팀인 샌프란시스코는 올해 겨울 예상보다 더 잠잠하다. 타 구단들조차 '영입 1순위 후보팀'으로 꼽았던 일본인 투수 이마이 다쓰야에게도 생각보다 뜨뜻미지근한 입장을 보이면서, 이제 유력 후보팀에서 한발짝 물러난 모양새다.
샌프란시스코가 올해도 별다른 외부 영입 없이 스토브리그를 마치는 것 아니냐는 이야기가 지배적이었다. 또 구단 고위층이 대형 계약을 꺼려한다는 보도까지 나오면서, 더욱 큰 설득력을 얻었다.
실제로 샌프란시스코 구단주 그렉 E. 존슨은 지역지와의 인터뷰에서 "억대 계약이나 장기 계약은 우리팀이 그다지 선호하지 않는다"고 밝히기도 했다.
코디 벨린저. AFP연합뉴스
하지만 메이저리그 윈터미팅 종료 이후 또다른 이상 기류가 포착됐다. 샌프란시스코 소식을 전담으로 다루는 '샌프란시스코 크로니클'의 수잔 슬러셔 기자는 11일(이하 한국시각)자 보도에서 "에이전트들에 따르면, 샌프란시스코의 야구 운영부문 사장 버스터 포지와 잭 미나시안 단장은 유력한 여러 FA 선발 투수들과, 비싼 외야수 코디 벨린저에게 관심을 보였다고 한다"고 전했다.
샌프란시스코가 현재까지 접촉한 것으로 추측되는 FA 선수들은 프램버 발데스, 잭 갤런 그리고 벨린저 등이다.
만약 계약이 합의에 도달한다면, 금전적인 부분은 문제가 되지 않을거라는 예상이다. '샌프란시스코 크로니클'은 "포지 사장은 자신이 좋은 계약을 맺을때마다 구단주 측에서 전폭적인 지지를 보내줬다고 말했으며, 미나시안 단장 역시 샌프란시스코가 FA 선수 영입과 트레이드 가능성과 관련한 몇가지 기반을 마련했다고 밝혔다"면서 "계약이 언제 성사될지 예측하기는 어렵지만, 적극적인 자세를 보였다고 했다. 아직 논의 중인 부분도 있고, 가능성이 있다고 생각하는 부분도 있다"고 미나시안 단장의 이야기를 전했다.