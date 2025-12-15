정우성 "나에게 엄청난 용기를 준 작품..도발적이라고 생각했다"(메이드인…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "용기있고 도발적인 상상력이 있는 작품이라 선택했다."
정우성은 "내가 맡은 장건영이라는 검사는 '집요함'이라는 단어가 붙어 있다. 고집스러운 인물이다"라고 설명하며 "자기 직업 정신을 고집스럽게 끝까지 지켜가는 집념의 사나이다"라고 전했다.
이어 그는"처음에 작품을 봤을때 상상력이 용기 있고 도발적이라고 생각했다"며 "실제 있던 내용에 상상력이 덧붙여지면 조심스럽게 다뤄지는데 실제 벌어진 일이 모티브지만 상상된 스토리로 전환하면서 완벽한 상상의 이야기로 끌고 간다. 이 상상력이 배우가 캐릭터를 디자인하는데 엄청난 용기와 상상력을 제공해주더라"고 말했다.
한편 오는 24일부터 공개되는 6부작 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. '하얼빈' '남산의 부장들' '내부자들' 등 한국 시대극의 새로운 장을 연 우민호 감독이 '마더' '고요의 바다' '보통의 가족'에 이르기까지 다양한 작품을 집필한 박은교 작가가 호흡을 맞췄다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com