'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평…

|
[스포츠조선 김민경 기자] "내셔널리그에서 통계적으로 봤을 때 최악의 선발투수다."
켈리는 기술적 변화를 꾀하면서 증명했다. 2023년 9월 5경기에서 4승1패, 평균자책점 2.18을 기록하면서 리그 최악의 선발투수라는 평가를 뒤집었다. 켈리의 커리어 전환점이 된 시기였다.
미국 스포츠매체 '디애슬레틱'을 비롯한 주요 언론은 15일(한국시각) '애리조나가 켈리와 2년 4000만 달러(약 590억원) 계약에 합의했다'고 보도했다.
|
|
지난 8월 텍사스 레인저스로 트레이드될 때 켈리는 "누군가 원하는 선수가 됐다니 영광"이라면서도 "트레이드돼도 화내지 않을 것이다. (애리조나에) 다시 돌아올 의향이 있다. 만약 내가 다시 돌아온다면 모든 프런트가 그렇듯 비시즌 전력 강화를 위해 노력하길 바란다"고 친정팀을 향한 각별한 애정을 보였다.
애리조나는 2019년부터 올해까지 켈리에게 7년 동안 총 4000만 달러를 투자했다. 그리고 이번 FA 계약으로 2년 4000만 달러가 추가됐다. 애리조나가 켈리에게 투자한 총액은 9년 8000만 달러(약 1181억원)로 늘었다.
디애슬레틱은 '켈리는 꾸준하다. 2019년 이후 켈리는 메이저리그에서 이닝 19위에 올랐다. 해당 기간 평균자책점 3.66을 기록했는데, 소니 그레이와 딜런 시즈, 전 동료였던 갤런과 어깨를 나란히 한다. 켈리는 삼진율이 높은 투수는 아니지만, 볼넷을 억제하는 장점이 있다. 그리고 신뢰할 수 있는 투수다. (어깨 부상 시즌을 제외하고) 6시즌 중 5시즌 동안 풀타임으로 뛰면서 최소 27경기에 등판했으며 최근 4년 연속 WHIP(이닝당 출루 허용수) 1.20 이하를 기록했다'고 평가했다.
켈리의 빅리그 통산 성적은 172경기, 65승53패, 1008⅓이닝, 911탈삼진, 평균자책점 3.77이다.
애리조나와 최소 2년 더 동행하면서 류현진(한화 이글스)을 뛰어넘을 전망이다. 류현진은 2013년부터 2023년까지 메이저리그에서 10시즌을 정상급 선발투수로 활약하며 78승(48패)을 수확했다. 메이저리그 경험 없이 KBO에서 메이저리그에 진출한 투수 가운데 최다승이다. 켈리는 13승 뒤진 2위다.
|
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com