'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57…

[스포츠조선 김수현기자] 불법 성형 부작용으로 얼굴이 크게 부풀어 '선풍기 아줌마'로 불린 가수 故 한혜경이 세상을 떠난지 7년이 흘렀다.
故 한혜경은 지난 2004년 SBS TV '순간포착 세상에 이런 일이'를 통해 그의 사연이 알려지며 '선풍기 아줌마'로 불리기 시작했다.
방송 후 故 한혜경에 대한 응원이 이어졌고, 고인은 이후 얼굴 속 이물질을 빼내는 수술을 수차례 거쳐 상태가 조금씩 호전 중이었다.
2008년 '세상에 이런 일이' 500회 특집에도 출연해 "아직도 얼굴을 보면 성형하고 싶지만 마음을 다잡고 있다"며 고백하며 직장까지 얻었을 정도로 재활에 힘쓰는 모습을 보여주기도 했다.
특히 한 인터뷰에서 故 한혜경은 "사실 가수를 다시 하고 싶다. 하지만 제 얼굴이 이러니 돈받고 직업적인 가수는 못 할 것 같다. 돈 받지 않더라도 자기 만족으로는 할 수 있으니까 즐겁게 노래를 부르며 살아가고 싶다"라면서도 "그러나 지금은 직장이 생겼으니 이 일에만 충실하고 싶다"라고 가수의 꿈을 버리지 못했음을 밝혀 더욱 안타까움을 자아냈다.
