'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57세' 오늘 7주기

최종수정 2025-12-15 06:30

'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57…
사진｜SBS

[스포츠조선 김수현기자] 불법 성형 부작용으로 얼굴이 크게 부풀어 '선풍기 아줌마'로 불린 가수 故 한혜경이 세상을 떠난지 7년이 흘렀다.

지난 2018년 12월 15일, 故 한혜경은 57세를 일기로 사망했다. 사망 원인은 알려지지 않았다.

가족들은 한 병원에서 조용히 장례를 치른 후 애도 속에 발인을 마쳤다.

故 한혜경은 지난 2004년 SBS TV '순간포착 세상에 이런 일이'를 통해 그의 사연이 알려지며 '선풍기 아줌마'로 불리기 시작했다.

당시 고인은 스스로 얼굴에 콩기름, 파라핀 등을 주입하는 조현병까지 얻었을 정도로 성형 중독의 부작용에 시달렸다.

故 한혜경은 한 방송에 출연해 성형 중독에 빠진 이유를 밝히기도 했다.


'선풍기 아줌마' 故 한혜경, 불법 성형이 망가뜨린 인생...'향년 57…
그는 "처음에 지긋지긋한 가난에서 벗어나려다 일이 이렇게 됐다. 끼니 걱정을 해야 할 정도로 가난했고, 돈을 벌기 위해 일본으로 갔다가 불법 성형시술에 빠졌다"며 "얼굴이 커지면 더 강해 보이는 느낌이 들어 얼굴 키우는 시술을 계속 받다가 상황이 걷잡을 수 없게 됐다. 이후 우울증이 찾아오고 빠져나올 수 없는 성형의 늪에 빠졌다"고 털어놨다.

방송 후 故 한혜경에 대한 응원이 이어졌고, 고인은 이후 얼굴 속 이물질을 빼내는 수술을 수차례 거쳐 상태가 조금씩 호전 중이었다.


2008년 '세상에 이런 일이' 500회 특집에도 출연해 "아직도 얼굴을 보면 성형하고 싶지만 마음을 다잡고 있다"며 고백하며 직장까지 얻었을 정도로 재활에 힘쓰는 모습을 보여주기도 했다.

특히 한 인터뷰에서 故 한혜경은 "사실 가수를 다시 하고 싶다. 하지만 제 얼굴이 이러니 돈받고 직업적인 가수는 못 할 것 같다. 돈 받지 않더라도 자기 만족으로는 할 수 있으니까 즐겁게 노래를 부르며 살아가고 싶다"라면서도 "그러나 지금은 직장이 생겼으니 이 일에만 충실하고 싶다"라고 가수의 꿈을 버리지 못했음을 밝혀 더욱 안타까움을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

3.

'57세' 탁재훈, 이혼 10년만에 "곧 재혼 한다" 기쁜 소식...손금이 스포한 경사

4.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

5.

팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

3.

'57세' 탁재훈, 이혼 10년만에 "곧 재혼 한다" 기쁜 소식...손금이 스포한 경사

4.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

5.

팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코 클럽 "韓, 우리 시설 대만족"

2.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

3.

"한국, 독일 꺾은 놀라운 팀"→"일본, 큰 성과 거둘 것" 美 언론 충격 평가! 韓-日 순위 또 뒤집혔다...우승 후보 '야말-메시-음바페' 3파전 전망

4.

"제가 느끼는 슬픔과 분노는 정당합니다.악플 멈춰주세요" '전청조 사기방조' 민·형사 누명 벗은 '피해자'남현희 감독의 호소

5.

"충격" 맨유 에이스 처참한 현실, 2억 5000만 파운드 3중 거래 준비→단 '7000만 파운드' 매각 고려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.