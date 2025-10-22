'5차전은 없다' 17승+16승 외인 모두 불펜 대기…"우리도 총력전이다…

|
[대구=스포츠조선 이종서 기자] "상대도 마찬가지지만, 모든 투수를 다 준비하려고 한다."
한화는 이날 정우주를 선발투수로 예고했다. 올 시즌 선발 로테이션을 소화하던 문동주가 가을야구에서는 불펜으로 나서고 있다. 문동주는 1차전 2이닝 무실점, 3차전 4이닝 무실점을 하면서 팀 승리를 이끌었다.
3차전에서 4이닝을 던진 만큼, 4차전 선발 등판은 어려운 상황. 한화는 '불펜데이'로 경기를 치른다.
주로 불펜으로 나왔지만, 시즌 막바지에는 선발로 나와 경험을 쌓았다. 지난달 29일 대전 LG 트윈스전에서 한화는 이날과 같은 '불펜데이'를 했다. 정우주는 3⅓이닝 무실점으로 LG 타선을 막아냈고, 한화는 7대3으로 승리를 잡아냈다.
김 감독은 정우주의 투구수에 대해 "정하지 않았다. 상대 타순이 9번까지 한 번 도는 걸 보고 그 다음 결정하려고 한다"고 말했다.
총력전을 예고한 가운데 3차전에서 나온 류현진과 문동주를 제외하고 모든 투수가 대기한다. 외국인투수 라이언 와이스와 코디 폰세도 경기를 준비한다. 김 감독은 "상황에 따라서 일단 뒤에 대기로 해놨다"고 이야기했다.
한화는 2차전에서 불펜투수를 모두 기용하면서 피칭 감각을 점검하게 했다. 김 감독은 "투수들도 막연히 기다리다가 필요할 때 나가서 잘 던지라고 하라고 할 수는 없다. 던져봐야 어떤 선수가 컨디션 좋은지 안다. 오늘 마침 그런 경기(불펜데이)를 하게 됐다"고 설명했다.
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최인호(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다.
삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-김태훈(좌익
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com