스포츠조선

"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티골 폭발! 포르투갈 대승 일조

최종수정 2025-09-07 11:00

"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티…
AP연합뉴스

"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 40세에 접어들었음에도 'CR7(크리스티아누 호날두 애칭)'의 위력은 여전했다.

포르투갈 대표팀 유니폼을 입은 호날두가 멀티골로 팀 대승에 일조했다. 호날두는 7일(한국시각) 예레반의 바즈겐 사르키샨 공화국 경기장에서 펼쳐진 아르메니아와의 2026 북중미월드컵 유럽예선 F조 첫 경기에서 멀티골을 쏘아 올리며 팀의 5대0 승리를 도왔다.

호날두는 포르투갈이 주앙 펠리스의 선제골로 1-0으로 앞선 전반 21분 오른쪽 측면에서 올라온 크로스를 오른발로 마무리 하면서 첫 득점을 올렸다. 전반 주앙 칸셀루의 추가 득점으로 3-0으로 전반전이 마무리 된 가운데, 호날두는 후반 1분 오른발로 다시 득점에 성공하면서 멀티골에 성공했다. 포르투갈은 후반 16분 주앙 펠릭스의 득점까지 보태 5골차 승리로 경기를 마무리 했다.

이날 득점으로 호날두는 포르투갈 대표팀에서만 통산 140득점에 성공했다. 18세이던 2003년 처음으로
포르투갈 대표팀 유니폼을 입은 이래 아르메니아전까지 22년 간 222차례 A매치에 나섰다. 호날두의 A매치 출전-득점 기록은 각각 사상 최다치다.


"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티…
로이터연합뉴스

"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티…
로이터연합뉴스
호날두가 2023년 사우디아라비아 알 나스르로 이적한 뒤부터 그의 기량 하락에 대한 물음표가 이어져 왔다. 2022 카타르월드컵에서 보여준 실망스런 경기력에 더해 유럽에서의 경력을 끝내고 사우디로 넘어가면서 은퇴를 준비하는 것 아니냐는 시선이 이어져 왔다. 사우디에서 파격적인 조건의 대우를 받고 뛰면서 사실상 팀을 좌지우지할 수 있는 위치였기에 국제 무대에서 경쟁력을 보여줄 만큼의 경기력과는 거리가 멀어질 것이라는 예측도 나왔다. 그러나 호날두는 알 나스르에서 뛰면서 포르투갈 대표팀에 꾸준히 이름을 올렸고, 득점 행진도 이어졌다. 결국 2024~2025 유럽축구연맹 네이션스리그에서 포르투갈의 우승을 이끌면서 꿈에 그리던 국가대표팀에서의 트로피도 손에 쥐게 됐다.

호날두는 2006 독일월드컵부터 카타르월드컵까지 5번의 월드컵에 출전한 바 있다. 월드컵 5회 출전은 호날두를 비롯해 리오넬 메시(아르헨티나), 안토니오 카르바할, 하파엘 마르케스(이상 멕시코), 로타어 마테우스(독일) 5명만 갖고 있는 기록. 41세가 되는 내년 북중미월드컵까지 출전하게 되면 호날두는 역대 개인 최다 월드컵 출전 기록을 세우게 된다. 포르투갈 대표팀에서 지금까지 보여주고 있는 기량을 고려해 볼 때, 호날두가 북중미월드컵에 출전할 가능성은 적지 않아 보인다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com


"사우디서 황제축구? 이래서 CR7!" 40세 호날두, 월드컵 예선 멀티…
EPA연합뉴스


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

2.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

'이민우♥' 예비신부, 6살 딸 데리고 '韓 시집살이 시작'.."웃음도 안나와" (살림남)[SC리뷰]

5.

'이규혁♥' 손담비, 둘째 임신 힘든 이유 "전치태반 진단, 출산 때 태반 뜯는 수술"

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

3.

대한민국 최전방은 'SON톱'+스리백 중심에 김민재!→'첫 태극마크' 카스트로프 교체 명단..."미국 나와" 홍명보호 본격 'WC 본선 위한 실험' 돌입[미국전 라인업]

4.

[미국전]'1골 1도움→美친 캡틴' 손흥민, "한국인지 뉴욕인지 모를 정도로 즐겁게 뛰어…이재성과 오랜 호흡으로 만든 골"

5.

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장' 황인범 완벽 대체

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

3.

대한민국 최전방은 'SON톱'+스리백 중심에 김민재!→'첫 태극마크' 카스트로프 교체 명단..."미국 나와" 홍명보호 본격 'WC 본선 위한 실험' 돌입[미국전 라인업]

4.

[미국전]'1골 1도움→美친 캡틴' 손흥민, "한국인지 뉴욕인지 모를 정도로 즐겁게 뛰어…이재성과 오랜 호흡으로 만든 골"

5.

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장' 황인범 완벽 대체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.