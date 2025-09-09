'대통령 품에서 하염없이 눈물 뚝뚝'…7년 전 손흥민에게 패배감 안긴 멕…

스포츠조선

'대통령 품에서 하염없이 눈물 뚝뚝'…7년 전 손흥민에게 패배감 안긴 멕시코, 두 발로 직접 연패 징크스 날린다!

기사입력 2025-09-10 04:47


2018 러시아월드컵 한국과 멕시코의 조별예선 2차전이 24일 새벽(한국시각) 러시아 로스토프 아레나에서 열렸다. 한국팀이 아쉽게 1-2로 패했다. 손흥민이 아쉬움의 눈물을 흘리고 있다. 로스토프(러시아)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2018.06.24/

2018 러시아월드컵 한국과 멕시코의 조별예선 2차전이 24일 새벽(한국시각) 러시아 로스토프 아레나에서 열렸다. 1-2로 경기가 끝나자 멕시코 치차리토가 손흥민에게 다가와 위로하고 있다. 로스토프(러시아)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2018.06.24/

사진제공=대한축구협회

10일 오전 10시30분(한국시각) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열리는 멕시코와의 친선경기는 대한민국 축구에 리벤지 매치 성격이 강하다. 한국 A대표팀은 최근 멕시코와 세차례의 맞대결에서 모두 패했다. 통산전적 4승2무8패로 열세가 뚜렷하다. 2014년 1월 미국 샌안토니오에서 열린 멕시코전에서 0대4로 패한 것이 3연패의 시작이었다. 당시 홍명보 감독이 지휘한 대표팀은 2014년 브라질월드컵 본선을 앞두고 국내파 위주로 스쿼드를 꾸려 참패를 경험했다. 2018년 6월 열린 2018년 러시아월드컵 조별리그 2차전에선 1대2로 패했고, 2020년 11월 오스트리아에서 열린 친선전에서도 복수에 실패하며 2대3으로 졌다. U-23 대표팀까지 포함하면 4연패째다. 김학범 감독(현 제주 사령탑)이 이끈 한국 올림픽대표팀은 2021년 7월 일본 요코하마에서 열린 멕시코와의 도쿄올림픽 16강서 3대6으로 패하며 고배를 마셨다. 이강인(파리생제르맹) 이동경(김천) 김진규 송범근(이상 전북) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등이 당시 패배의 현장에서 눈물을 삼켰다.

대표팀 주장 손흥민(LA FC)에게도 멕시코전은 아픈 기억이다. 손흥민은 러시아월드컵 멕시코전에 선발로 나서 첫 승을 위해 온몸을 불살랐다. 스웨덴과의 조별리그 1차전에서 패해 멕시코전 승리가 간절했다. 손흥민은 한국이 먼저 2골을 헌납한 상황에서 후반 추가시간 만회골을 넣었지만, 승부를 뒤집기엔 시간이 부족했다. 중계 카메라에는 그라운드 위에 서서 하염없이 눈물을 흘리는 손흥민의 모습이 담겼다. 멕시코는 한국이 최종전에서 독일을 꺾는 '카잔의 기적'을 연출한 덕에 16강에 올랐고, 반면 한국은 16강 진출에 실패했다.

손흥민이 대표팀 합류 전인 1일 LA FC 소속으로 치른 샌디에이고와의 미국 메이저리그사커(MLS) 경기는 일종의 '미니 멕시코전'이었다. 10년간 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 누비다 8월 토트넘을 떠나 LA에 입단한 손흥민과 PSV 에인트호벤과 나폴리 소속으로 유럽을 누비다 1월 미국 무대에 진출한 '멕시코 간판 윙어' 이르빙 로사노(샌디에이고)의 맞대결이 펼쳐졌다. 샌디에이고는 MLS 서부지구 단독 선두를 달린 강팀이라, LA FC의 상위권 진입을 목표로 삼은 손흥민에겐 큰 시험대였다. 이날 90분 풀타임 출전한 손흥민은 공격포인트없이 1대2로 져, MLS 진출 후 첫 패배를 당했다. 샌디에이고에서 동점골을 넣은 선수가 다름아닌 로사노였다. 로사노는 러시아월드컵, 2020년 11월 맞대결에 이어 손흥민과의 최근 3번의 맞대결에서 승리를 거둔 셈이다.


출처=올레 홈페이지 캡쳐

사진제공=대한축구협회
남미 매체 '올레'는 9일 '처키(애칭) 로사노 VS 손흥민: 캘리포니아 클래식부터 멕시코-한국전까지'라는 제하의 기사에서 두 선수의 9일만 재회를 조명했다. '두 선수가 FIFA 데이에 다시 만난다! 마지막 결투에서 둘 중 한 명이 골을 넣었다. 미국 무대에서 나란히 좋은 모습을 보이는 손흥민과 로사노 중 누가 이번 경기에서 승리할까? 이번엔 한국이 승리할 차례일까?'라고 손흥민의 복수 여부에 관심을 보였다. '올레'는 7일에 열린 미국과의 친선경기 결과를 토대로 손흥민의 기세가 더 높다는 점에 주목했다. 손흥민은 7일 미국전서 1골-1도움 맹활약으로 2대0 승리를 이끌었다. 로사노는 일본전에 후반 교체투입해 30분여 그라운드를 누볐으나, 팀은 무기력하게 0대0으로 비겼다. 'ESPN'은 로사노의 한국전 선발 출전을 예상한다.

손흥민에게 이번 멕시코전은 승리 여부 외에도 여러모로 중요한 의미를 지닌다. 미국전을 통해 A매치 135경기를 기록한 손흥민은 북중미월드컵 개최국 중 한 팀인 FIFA랭킹 13위 멕시코전에 출전하면 136경기로 차범근 홍명보와 대표팀 경기 최다 출전 동률을 이룬다. 미국전에서 A매치 52호골을 작성한 손흥민은 이날 득점시 차범근의 최다골(58골) 기록과의 격차를 좁힐 수 있다. 손흥민의 발끝을 주목해야 한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



