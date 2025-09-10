멕시코 폭격기들 '쾅쾅'→그럼에도 단단했던 '韓 철벽' 김민재, 선발 절…

스포츠조선

멕시코 폭격기들 '쾅쾅'→그럼에도 단단했던 '韓 철벽' 김민재, 선발 절대 못 빼는 이유 증명...중남미 강호 당황하게 한 '단단 촘촘' 수비

기사입력 2025-09-10 15:13


AP연합뉴스

AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]다 바뀌어도 절대 바꿀 수 없는 것. 바로 김민재(바이에른 뮌헨)였다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 10일(이하 한국시각) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와 친선경기에서 2대2로 비겼다.

홍 감독은 직전 미국전과 다른 선발 명단으로 다시 월드컵 본선행을 위한 실험에 돌입했다. 미국을 상대로 출전했던 11명 중 자리를 지킨 선수는 단 2명이었다. 이한범(미트윌란)과 함께 수비의 중심인 김민재는 다시 한번 선발로 이름을 올려 존재감을 인정받았다.


사진=대한축구협회
김민재는 지난 10개월 동안 대표팀에서 자취를 감췄었다. 부상이 김민재의 발목을 잡았다. 홍 감독이 직접 바이에른 뮌헨의 선수 관리를 지적할 정도로 혹사를 거듭했고, 몸 상태가 좋지 못하며 대표팀 차출이 어려웠다. 수비 라인에서 김민재의 합류는 선택이 아닌 필수였다. 이미 아시아 3차예선에서 김민재 없이도 단단한 팀을 꾸리며, 확실한 수비 저력을 보여줬지만, 월드컵 무대는 다르다. 김민재가 월드컵 본선에서 중심을 잡고 활약하는 것이 수비라인에 지대한 영향을 미칠 수 있다. 그렇기에 10개월 만에 돌아온 이번 9월 A매치에서의 활약이 중요했다.

오랜만에 돌아온 대표팀, 김민재는 여전했다. 홍 감독은 동아시안컵부터 활용한 플랜B인 스리백을 꺼내들었다. 김민재는 미국을 상대로 스리백의 중심에 섰다. 김주성(히로시마) 이한범과 호흡을 맞췄다. 페네르바체 시절 이후 오랜만에 경험하는 스리백. 그럼에도 김민재에게 대표팀 공백기 여파는 없었다. 전반 초반부터 후방 공간을 막는 폭발적인 스피드와 수비 센스가 돋보였다. 스리백을 통해 수비 부담을 덜어낸 김민재는 전방까지 나와 강한 압박을 보여주며 수비형 미드필더의 역할까지도 분담했다. 전반 내내 상대 최전방에 자리한 조슈아 사전트를 효과적으로 차단하며 좀처럼 공격 기회를 허용하지 않았다. 후반까지 단단한 수비를 선보인 김민재와 함께 한국은 무실점 승리를 챙겼다.

홍명보 감독은 경기 후 "동아시안컵 때 처음 스리백을 썼는데, 가능성을 봤기 때문에 이번에 합류한 유럽 선수들에게도 이 전술을 준비시켰다. 짧은 준비 기간 이상으로 선수들이 잘 해줬다. 김민재가 어린 선수들을 잘 이끌었다"고 평가했다.


AP연합뉴스
멕시코전에서도 김민재는 자리를 지켰다. 빼놓을 수 없었다. 멕시코는 미국보다도 한 수위의 전력을 자랑하는 팀. 중남미 강호를 상대로 수비 중심을 잡아줘야 했다. 이한범, 김태현과 스리백에 자리했다. 이날 경기에서는 또 하나의 책임감도 추가됐다. 교체 명단에 이름을 올린 손흥민 대신 주장 완장을 차고 경기장에 나서며, 팀의 리더 역할까지 맡았다.

전반 초반부터 김민재는 적극적으로 수비 라인과 중원 간격 등을 지시하며 선수들을 집중시켰다. 본인의 수비도 놓치지 않았다. 전반 4분 박스 안에서 라울 히메네스의 슈팅 기회를 끈질기게 따라붙어 차단하며 위기를 막았다. 김민재는 박스 근처에서 위협적인 멕시코의 움직임에 적극적으로 대응하며 슈팅 기회를 차단했다.


다만 김민재도 모든 공격을 막을 수는 없었다. 전반 22분 로드리고 우에스카스가 올린 크로스를 박스 중앙에서 히메네스가 높게 떠서 헤더로 마무리했다. 김민재가 히메네스 앞에서 먼저 떴지만, 공이 조금 더 위로 향했다. 히메네스가 마무리한 공은 그대로 한국 골망을 흔들었다.


AP연합뉴스
첫 실점 이후 김민재는 집중력을 쉽게 잃지 않았다. 후반 10분 상대 역습 상황에서 끝까지 견제하여 공을 골키퍼에게 전달한 장면은 김민재의 투지가 돋보였다. 후반 초반 멕시코의 공세를 막아낸 수비 덕분에 손흥민의 동점골이 터지며 경기 균형을 맞출 수 있었다. 김민재는 후반 26분 박스 산티아고 히메네스의 슈팅을 막아내며 실점 위기를 또 막아냈다.

후반 30분 한국은 오현규의 역전골로 리드를 잡았다. 수비는 더 단단히 멕시코 공격을 틀어막으며 승리를 지켰다. 후반 38분 상대 침투 패스로 산티아고 히메네스가 슈팅 기회를 노렸으나, 박스 깊숙한 곳까지 따라붙은 날렵한 수비로 슈팅 시도 자체를 막았다.

마지막 순간 아쉽게 뚫리고 말았다. 후반 추가시간 4분 히메네스가 박스 정면에서 침착한 페이크 동장 이후 강력한 슈팅으로 골문 구석을 노리며 골망을 흔들었다. 김민재가 앞에서 견제했으나 완벽하게 막기는 어려웠다.

김민재는 이날 경기 풀타임을 소화하며 2경기 연속 선발, 풀타임을 기록했다. 패스 성공률 92%, 클리어링 3회, 인터셉트, 2회, 공 소유권 회복 2회, 경합 성공 5회, 공중볼 경합 성공률 100%로 인상적인 세부 스탯을 기록했다. 세계적인 공격수들을 상대로도 밀리지 않았다. 9월 A매치에서 자신의 선발 이유를 입증했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

