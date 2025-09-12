스포츠조선

초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노르트 우승 확률 29% '1위'(CIES)

기사입력 2025-09-12 12:47


초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
출처=황인범 인스타그램

초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
출처=황인범 인스타그램

초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
출처=CIES

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 현존 최고의 미드필더 황인범(29·페예노르트)이 한국인 유럽 빅리그 우승자 대열에 합류할까.

국제축구연구소(CIES)는 10일(현지시각) 2025~2026시즌 전 세계 주요 29개 리그의 우승 확률을 예측했다. 스포츠 변수(상대 진영 패스 데이터), 경제적 변수(선수 영입을 위해 투자한 이적료), 인구통계적 변수(선수의 지난시즌 출전시간 및 활약상) 등을 결합한 통계 모델로 각 리그에 참가하는 팀들의 우승 확률을 점쳤다.

네덜란드 에레디비시에선 로빈 판 페르시 감독이 이끌고 황인범이 몸담은 페예노르트가 29%로 우승 확률 1위에 올랐다. 디펜딩챔피언이자 '해버지' 박지성과 '초롱이' 이영표의 전 소속팀으로 잘 알려진 PSV아인트호벤(26%)을 3% 차이로 따돌렸다. 전통강호 아약스가 13.8%로 3위, AZ알크마르가 12.7%로 4위에 랭크했다.


초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
AP연합뉴스
'CIES' 통계 모델은 올 시즌 에레디비시에서 어느 리그와 비교해도 가장 치열한 우승 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상했다. 페예노르트는 황인범의 입단 첫 시즌인 2024~2025, 시즌 도중 감독이 교체되는 혼란 속 아인트호벤, 아약스에 이어 3위를 기록하며 유럽챔피언스리그 3차예선 티켓을 거머쥐는데 만족해야 했다.

통산 에레디비시 16회 우승에 빛나는 페예노르트는 2022~2023시즌 이후 3년만에 네덜란드 제패를 노리고 있다. 'CIES'의 예측대로 올 시즌 에레디비시 4라운드 현재 3전 전승 승점 9로 단독 선두를 달리는 페예노르트의 황인범이 우승한다면 2005년 박지성 이영표(이상 PSV)가 동반 우승한 후 21년만의 한국인 에레디비시 우승자로 등극한다.

지난여름 이적시장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 풀럼의 직접적인 관심을 받았던 황인범은 에레디비시 우승으로 4대리그 진출의 발판을 마련할 수 있다. 일단 최적의 몸상태부터 만드는 게 관건이다. 황인범은 지난해 12월부터 종아리 문제로 경기 출전과 재활을 반복하고 있다. 이번 9월 A매치 2연전을 앞두고 종아리 통증이 재발해 낙마했다. 올 시즌 등번호 4번에서 6번으로 바꿔 단 황인범은 시즌 개막 후 컵대회 포함 3경기에 출전 중이다. 9월 내 복귀를 노리고 있다.
초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
출처=CIES
이번 예측 모델에 따르면 내년 5~6월에도 한국인 유럽파가 대거 우승 소식을 전할 것으로 보인다. 김민재 소속팀 바이에른 뮌헨은 독일 분데스리가에서 61.4%의 확률로 우승할 것으로 예상됐다. 지난시즌 트레블에 빛나는 이강인 소속팀 파리 생제르맹의 우승 확률은 뮌헨보다 높은 73.0%다.

파리 생제르맹보다 우승 확률이 높은 팀은 세르비아의 '절대 1강' 츠르베나 즈베즈다로, 무려 76.2%다. 즈베즈다는 국대 풀백 설영우가 몸담은 팀이다.

세계 최고의 리그로 꼽히는 잉글랜드 프리미어리그에선 리버풀이 28.9%의 확률로 2연패를 차지할 것으로 예상됐다. 아스널(18.8%), 첼시(16.2%)를 따돌렸다. 스페인 프리메라리가에선 레알 마드리드가 40.6%의 확률로 라이벌 바르셀로나(29.6%)를 꺾고 우승 타이틀을 탈환할 것으로 봤다.

이탈리아 세리에A에선 인터밀란이 25.6%로 우승 확률 1위를 기록했고, 사우디프로리그에선 크리스티아누 호날두를 앞세운 알 나스르가 33.2% 확률로 우승할 것으로 관측했다. 조규성 이한범을 보유한 미트윌란은 덴마크수페르리가에서 우승 확률(5.6%) 4위, 국대 스트라이커 오현규가 활약 중인 헹크는 벨기에프로리그 우승 확률(16.2%) 3위에 각각 머물렀다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


초대박 예감! 21년만에 韓 에레디비시 챔피언 탄생하나, 황인범의 페예노…
출처=황인범 인스타그램


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

2.

'허각 형' 허공, '2번째 음주운전' 오보도 억울한데…"행사까지 끊겨"

3.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

4.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

5.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

2.

'600만 소국의 기적, 3억 대국의 눈물'…신태용이 쌓은 탑 와르르 "인니 탈락→역대급 추락"

3.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

4.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

5.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

스포츠 많이본뉴스
1.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

2.

'600만 소국의 기적, 3억 대국의 눈물'…신태용이 쌓은 탑 와르르 "인니 탈락→역대급 추락"

3.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

4.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

5.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.