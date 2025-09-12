스포츠조선

"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루 감독의 솔직 고백...노팅엄서도 우승 노린다 "난 증명할게 없는 감독"

기사입력 2025-09-13 02:10


"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
로이터 연합뉴스

"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
손흥민 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]"유로파리그 결승전 전부터 경질될 줄 알았어."

새롭게 노팅엄 포레스트 지휘봉을 엔제 포스테코글루 감독의 고백이었다. 노팅엄은 9일(한국시각) 공식 채널을 통해 토트넘을 이끌었던 포스테코글루 감독의 선임을 발표했다. 노팅엄은 '포스테코글루감독을 클럽의 1군 감독으로 임명함을 기쁘게 발표한다'면서 '포스테코글루는 25년 이상 감독 경력을 쌓아왔으며, 최고 수준에서 꾸준히 경쟁하고 트로피를 들어올린 경험을 지닌 채 트렌트사이드에 합류했다'며 환영의 뜻을 밝혔다.

'포스테코글루 감독은 브리즈번 로어와 요코하마 F. 마리노스에서 각각 리그 우승을 차지했고 2021년 6월 셀틱의 감독으로 부임해 글래스고에서의 성공적인 재임기 동안 스코틀랜드 첫 시즌 더블, 두 번째 시즌 트레블을 달성하며 2023년 국제축구연맹(FIFA) 올해의 감독 후보에 오르는 영예를 안았다'고 감독 커리어를 소상히 소개했다. 이어 '토트넘의 지휘봉을 잡은 포스테코글루 감독은 첫 시즌 5위에 이어 두 번째 시즌인 2024~2025 시즌 유로파리그 우승을 이끌며 17년 만의 메이저 트로피를 안겼고 팀을 유럽챔피언스리그 진출권으로 이끌었다'고 업적을 기술했다.

에반겔로스 마리나키스 노팅엄 구단주는 성명을 통해 "우리는 트로피를 꾸준히 들어 올린 검증된 이력을 가진 감독을 클럽에 영입했다. 그는 최상위 무대에서 팀을 이끈 경험을 갖추고 있으며, 포레스트와 함께 특별한 무언가를 만들고자 하는 열망이 있어, 우리의 여정을 돕고 모든 목표를 꾸준히 달성하는 데 환상적인 인물이 될 것"이라고 했다.


"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
AP 연합뉴스
이어 "EPL 승격을 이룬 후 시즌마다 꾸준히 성장해 유럽 대항전에 진출했듯이, 이제 우리는 최상위권과 경쟁하며 트로피에 도전하기 위한 올바른 단계를 밟아야 합니다. 포스테코글루 감독은 이를 해낼 자격과 이력을 지니고 있으며, 우리가 야심 찬 여정을 함께하게 돼 매우 기대된다"고 전했다.

노팅엄은 앞서 공식 채널을 통해 누누 에스피리투 산투 감독의 경질을 발표했다. 노팅엄은 '구단은 최근 상황에 따라 산투 감독을 오늘 자로 감독직에서 해임했다'며 '노팅엄에서 매우 성공적인 시기를 보낸 그의 기여, 특히 2024~2025시즌 보여준 역할에 대해 감사의 마음을 전한다. 이는 클럽 역사에 영원히 기억될 것'이라고 했다. 이어 '지난 시즌 우리 성공에 중추적인 역할을 한 사람으로서, 그는 우리 여정에서 항상 특별한 자리를 차지할 것'이라고 덧붙였다.

노팅엄은 지난 시즌 최고의 모습을 보였다. 한때 우승경쟁을 펼칠 정도였다. 선수비 후역습 전략이 제대로 맞아떨어지며, 7위를 차지했다. 30년만의 유럽클럽대항전 출전에 성공했다. 'FA컵 우승팀' 크리스탈 팰리스가 구단주 이중 소유 문제로 유로파컨퍼런스리그로 내려가며, 유로파리그에 출전하게 됐다.

중심에 산투 감독이 있었다. 산투 감독은 울버햄턴에서 능력을 과시하며, 2021~2022시즌 조제 무리뉴 감독의 부임으로 토트넘에 부임했다. 개막 직후 3연승에 성공했지만, 이후 최악의 결과를 낳았다. 4개월만에 경질됐다. 산투 감독은 사우디아라비아를 거쳐, 2023~2024시즌 도중 노팅엄에 부임했다.


"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
사진캡처=노팅엄 SNS

산투 감독은 노팅엄에서 다시 날개를 폈다. 특유의 수비 전술이 힘을 얻었다. 역습 전략까지 통하면서 놀라운 결과를 만들었다. 첫 해 팀을 잔류 시킨 산투 감독은 지난 시즌 한때 2위까지 올라가는 등 돌풍을 일으켰다. 비록 막판 힘이 빠지는 모습이었지만, 노팅엄은 산투 감독의 지도 속 유럽무대에 복귀했다.

하지만 올 시즌 미래가 불투명해졌다. 누누 감독은 에반겔로스 마리나키스 구단주와 갈등을 빚었다. 노팅엄은 올 여름 아스널에서 온 에두에게 선수 영입권을 맡겼는데, 이 과정에서 누누 감독이 불만을 품은 것으로 알려졌다. 누누 감독의 의사가 제대로 반영되지 않으며, 그가 원하는 선수단을 꾸리지 못했다. 결국 구단주와의 갈등으로 이어졌다.

두 사람의 불화는 지난 시즌에도 징조가 있었다. 레스터시티전 후 마리나키스 구단주가 누누 감독에게 공개적으로 화를 내는 모습이 포착되기도 했다. 누누 감독은 최근 기자회견에서 "지난해에는 구단주와 매일 연락하며 매우 가까웠다. 그러나 올 시즌 들어 관계가 변했다. 예전만큼 가깝지 않다"고 ?다. 이어 "이제는 예전처럼 신뢰와 의견 공유에 기반한 관계가 아니다. 이유는 나도 모른다. 하지만 '불이 없는 곳에 연기는 나지 않는다'는 말이 있지 않나. 지금은 좋지 않다"고 덧붙였다. 그는 마지막으로 "나는 언제나 팀을 준비시키고 한 단계 더 끌어올리는 데 집중해왔다. 하지만 구단은 다른 의견을 갖고 있는 것 같다"고 했다.

이 같은 발언은 현지에서 즉각 파장을 일으켰다. 누누 감독이 경질될 것이라는 보도가 이어졌다. 마리나키스 구단주는 최근 인터뷰에서 "산투 감독은 성공적이었고, 우리는 즐겁게 해온 것들을 이뤘다. 지금도 우리가 원하는 것을 할 수 있다. 모든 것이 탄탄하다. 우리는 노팅엄의 성공을 바란다. 좋은 날에도 있지만 어려운 날에는 더 가까워져야 한다. 개인적으로는 아무 문제가 없다고 본다"며 "우리는 모두 하나이고, 수정할 부분을 고치면 모든 게 원활해질 것이다. 나와 누누, 누누와 선수들, 선수들과 우리 사이의 진짜 관계가 결국 중요하다"고 말했다. 하지만 최종 결론은 경질이었다.


"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
<저작권자(c)Reuters/ 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후임은 예상대로 포스테코글루 감독이었다. 포스테코글루 감독은 지난 시즌 토트넘을 유로파리그 우승으로 이끌었다. 토트넘의 오랜 무관을 깼다. 하지만 리그에서 17위에 머무르며 결국 경질됐다. 포스테코글루 감독은 사우디와 미국 등의 관심을 받았지만, 빅리그의 콜을 기다렸다. 포스테코글루 감독 뿐만 아니라 최근 페네르바체에서 경질된 조제 무리뉴 감독, 마르코 실바 풀럼 감독, 에르네스토 발베르데 아틀레틱 클루브 감독의 이름도 거론됐지만, 최종 선택은 포스테코글루 감독이었다.

포스테코글루 감독은 토트넘에서 경질될 것을 알았다고 했다. 그는 12일 노팅엄의 시티 그라운드에서 열린 취임 기자회견에서 "상황이 좋지 않았다. 유로파리그 결승전이 시작되기 전부터 경질될 줄 알았다. 그래도 우리는 우승했고, 퍼레이드도 했다. 정말 멋진 3일이었다. 그 기억이 더럽혀지는 건 원치 않았다. 다만 그 후엔 뭔가 끝났다는 걸 느꼈다"고 고백했다.

다만 불편한 심기는 감추지 않았다. 포스테코글루 감독은 "내 관점에서는 그걸 이해할 기회가 있었다. 부당하다고 생각하든 말든, 그런 결정은 다른 사람들이 내리는 거다. 그건 그들의 몫이고, 그 이유는 그들에게 물어봐야 할 거다"며 "내가 확실히 아는 건 정말 힘든 2년을 보냈다는 거다. 그래도 지금 만나는 토트넘 팬 중에는 나를 꼭 껴안고 저녁 식사에 초대하고 싶어 하지 않는 사람은 아무도 없다. 뭔가 잘한 게 분명하다. 궁극적으로 우리가 이 일을 하는 이유는 바로 그것이다. 난 그곳에서 한 일을 매우 자랑스럽게 생각하며, 그것은 항상 제 마음속에 특별한 자리를 차지할 것"이라고 강조했다.


"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
<저작권자(c) Reuters연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"유로파 결승 전에 경질될 줄 알았어" 손흥민과 우승 달성한 포스테코글루…
<저작권자(c) Reuters/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
포스테코글루 감독은 "새로운 역할을 맡게 되면 가장 크게 다가오는 건 책임감"이라며 "노팅엄은 위대한 역사를 가졌고, 진정한 야망을 지니고 있다. 지난 시즌 (토트넘에서) 맞붙으며 구단 전체에 강한 결속력이 존재한다는 걸 느낄 수 있었다. 성공을 위해서는 결속력이 필요하고 이 일부가 되고 싶다"고 말했다. 이어 "나는 지난 28년 동안 이루고자 하는 목표에 한계를 두지 않았기 때문에 지금 위치에 오를 수 있었다. 노팅엄이 최근 이룬 성과를 돌아보면 놀랍다"며 "노팅엄이 더 큰 목표를 원한다는 느낌을 받았고, 나 역시 같은 마음을 갖고 있다. 구단이 마땅히 있어야 할 위치로 돌려놓겠다"고 전했다

그는 노팅엄에서도 특유의 공격축구를 펼치겠다는 뜻을 전했다. 포스테코글루 감독은 "나는 증명해야 할 일이라고 보지 않는다. 난 누구에게도, 그 무엇도 증명할 게 없다"고 답했다. 이어 "우리 팀이 흥미진진한 축구를 펼치고 골을 넣어 팬들을 열광시키는 걸 좋아할 뿐이다. 그게 내 스타일이다. 스타일에 대해서는 변명하지 않겠다"라고 말했다.그는 마지막으로 "나는 트로피를 원한다. 내 커리어 내내 해온 일이고, 여기서도 하고 싶은 일"이라고 힘줘 말했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경규 “공황장애 약 먹고 있어, 너한테 갔어야”…정신과 의사 친구 앞서 솔직 고백

2.

구준엽, 故 서희원 떠난 후 맞은 첫 생일…강원래 "밝은 모습으로 만나"

3.

김종국, ♥새신부와 '운동 문제'로 싸웠다..."결혼 전 단 하나의 위기"

4.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

5.

'이민우♥' 예비신부, 임신 7개월에 6살 딸과 시집살이 시작..첫날부터 살얼음판

스포츠 많이본뉴스
1.

"맏언니가 해냈다" 강채영, 광주 양궁 세계선수권 개인전 金 쾌거…안산 동메달

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

[오피셜]홍명보호 11월 A매치 첫 상대, 브라질 꺾은 '대이변' 볼리비아 확정…6년 만의 A매치

스포츠 많이본뉴스
1.

"맏언니가 해냈다" 강채영, 광주 양궁 세계선수권 개인전 金 쾌거…안산 동메달

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

[오피셜]홍명보호 11월 A매치 첫 상대, 브라질 꺾은 '대이변' 볼리비아 확정…6년 만의 A매치

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.