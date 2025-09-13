"가장 뜨거운 환호성의 주인공? 해버지!" 앙리-지뉴-제라드도 이긴 박지…

스포츠조선

"가장 뜨거운 환호성의 주인공? 해버지!" 앙리-지뉴-제라드도 이긴 박지성, 등장만으로 반응 폭발한 상암벌[현장에서]

최종수정 2025-09-13 20:41

'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 박지성이 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 앙리가 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 루니가 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]아이콘 매치 출전 선수들의 등장. 그중에서도 가장 뜨거웠던 환호의 주인공은 역시나 '해버지'였다.

13일 서울월드컵 경기장에서 열린 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치, 14일 메인 매치를 앞두고 이벤트 매치에 모습을 드러낸 선수들은 엄청난 환호와 함께 경기장에 등장했다.

아이콘매치는 'FC온라인'과 'FC모바일'을 서비스하는 넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트로 전설적인 축구 선수들이 한 데 모여 이색적인 경기를 펼치는 이벤트 매치다. 모이는 레전드들의 면면은 세계 최고의 축구 이벤트를 방불케 한다.


'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 박지성이 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/
아르센 벵거 감독이 이끄는 FC 스피어(공격수팀)와 라파엘 베니테스 감독이 이끄는 실드 유나이티드(수비수팀)로 나뉜 두 팀. FC 스피어에는 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 에덴 아자르, 클라렌스 세이도르프, 로베르 피레스, 호나우지뉴, 카카, 가레스 베일, 바스티안 슈바인슈타이거, 스티븐 제라드, 웨인 루니, 박지성, 구자철, 설기현, 잔루이지 부폰, 이범영이 포함됐다. 실드 유나이티드에는 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 욘 아르네리세, 카를레스 푸욜, 마이콘, 애슐리 콜, 솔 캠벨, 클라우디오 마르키시오, 클로드 마켈렐레, 지우베르투 시우바, 마이클 캐릭, 알레산드로 네스타, 이영표, 박주호, 이케르 카시야스, 김영광이 이름을 올렸다.

각 선수들이 등장할 때마다, 경기장에는 뜨거운 환호성이 쏟아졌다. 지난 대회에서 감독으로 참여했다가 이번에는 선수로 뛰는 앙리, '외계인' 호나우지뉴 등이 등장할 때 엄청난 반응이 이어졌다. 이번 대회 처음으로 참가하는 스티븐 제라드의 등장에도 연신 박수와 감탄이 끊이지 않았다.

그럼에도 한국 축구 팬들의 가장 큰 환호성을 자아낸 주인공은 해외 축구 선수가 아닌 한국을 대표하는 축구 아이콘이었다. 박지성의 이름이 경기장에 외쳐지자, 팬들을 환호와 박수로 그의 그라운드 복귀를 반겼다. 박지성은 난해 FC 스피어 코치로 참여해 경기 막판 교체 투입되기도 했으나, 이번 대회에는 본격적으로 선수로서 참가한다. 직접 몸을 만들고 참가를 확정하는 영상이 큰 화제가 되기도 했다. 박지성은 그라운드에 모습을 드러내고, 손을 흔들며, 경기장을 찾은 팬들을 반겼다. 한국 팬들에게는 역시나 한국 축구 아이콘의 등장이 가장 고대하던 순간이었다.


상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

