'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의…

[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인의 토트넘 복귀 가능성에 힘이 더해지고 있다.
독일의 바바리안풋볼웍스는 13일(한국시각) '케인이 토트넘으로 복귀할 것이라고 예상한다'라고 보도했다.
킹은 "케인의 복귀에 의심의 여지가 없다"며 "토트넘에서 존경받는 선수고, 바이에른 뮌헨에서 충분히 해냈다. 토트넘은 최소 1~2년 이상 그에게 돈에 어울리는 활약을 기대할 수 있다"라고 밝혔다.
떠날 수 있는 조건도 이미 마련되어 있다. 영국의 텔레그라프에 따르면 케인은 2023년 토트넘을 떠나 뮌헨으로 이적해 4년 계약을 맺을 당시 연도별로 바이아웃(특정 금액이 지불되면 선수가 이적 여부를 결정지을 수 있는 조항) 금액이 줄어드는 옵션에 합의했다. 해당 금액은 현재 6700만 파운드(약 1200억원)가 적용되고, 내년 1월에는 5400만 파운드(약 980억원)까지 낮아지는 것으로 알려졌다. 케인이 EPL 복귀를 선언한다면 결국 바이아웃 금액을 지불하고 그를 영입하고자 나설 여러 구단의 관심이 커질 수밖에 없다.
손흥민이 떠난 토트넘에 케인의 복귀는 굉장히 긍정적인 소식이 될 수 있다. 팀의 구심점이 될 수 있는 레전드 공격수의 복귀는 팀 전력 상승에도 크게 영향을 미칠 수 있다. EPL 복귀 가능성에 불이 붙기 시작한 케인의 선택에 관심이 쏠린다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com