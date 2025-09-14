스포츠조선

[속보]'52초면 충분!' 손흥민 美쳤다…MLS 2호골 폭발, LA FC 1-0 리드 중

최종수정 2025-09-14 10:15

사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 52초 만에 득점포를 가동했다.

LA FC가 14일(이하 한국시각) 미국 새너제이의 리바이스 스타디움에서 새너제이 어스퀘이크와 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 원정 경기를 치르고 있다. 손흥민이 킥오프와 동시에 아르템 스몰랴코우의 패스를 받아 MLS 2호골을 기록했다.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민이 공격의 중심에 섰다. 좌우에 데니스 부앙가, 티모시 틸먼가 위치했다. 중원엔 에디 세구라, 마키 델가도, 마티외 슈아니에르가 자리했다. 수비는 아르템 스몰랴코우, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

이번 경기의 '키 플레이어'는 단연 손흥민이었다. MLS 사무국은 킥오프 전 LA FC의 핵심으로 손흥민을 꼽았다.

당연한 일이다. 그는 지난달 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC의 유니폼으로 갈아입었다. 8월 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 'MLS 데뷔전'을 치렀다. 손흥민은 데뷔전 무대에서 후반 32분 페널티킥을 유도했다. 팀의 2-2 무승부를 이끌며 팀을 패배의 위기에서 건졌다. 그는 8월 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 도움을 배달했다. LA FC 소속으로 첫 공격포인트를 작성했다. 8월 24일 댈러스와의 경기에선 환상 프리킥으로 득점포를 가동했다. 손흥민의 힘은 그라운드 밖에서도 뜨거웠다. 손흥민의 LA FC 첫 홈경기엔 2만2937명의 '만원 관중'이 들어찼다.

그의 활약은 대표팀에서도 계속됐다. 손흥민은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 친선 경기에 선발로 나서 1골-1도움을 기록했다. 대한민국의 2대0 승리에 앞장섰다. 10일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 펼쳐진 멕시코와의 대결에선 후반 교체 투입돼 1골을 꽂아 넣었다. 한국과 멕시코는 2대2로 비겼다.

손흥민은 LA FC로 복귀해 또 한 번 득점포를 가동하며 매서운 발끝을 자랑했다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

