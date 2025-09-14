[속보]'52초면 충분!' 손흥민 美쳤다…MLS 2호골 폭발, LA FC…

|
[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 52초 만에 득점포를 가동했다.
이번 경기의 '키 플레이어'는 단연 손흥민이었다. MLS 사무국은 킥오프 전 LA FC의 핵심으로 손흥민을 꼽았다.
당연한 일이다. 그는 지난달 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC의 유니폼으로 갈아입었다. 8월 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 'MLS 데뷔전'을 치렀다. 손흥민은 데뷔전 무대에서 후반 32분 페널티킥을 유도했다. 팀의 2-2 무승부를 이끌며 팀을 패배의 위기에서 건졌다. 그는 8월 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 도움을 배달했다. LA FC 소속으로 첫 공격포인트를 작성했다. 8월 24일 댈러스와의 경기에선 환상 프리킥으로 득점포를 가동했다. 손흥민의 힘은 그라운드 밖에서도 뜨거웠다. 손흥민의 LA FC 첫 홈경기엔 2만2937명의 '만원 관중'이 들어찼다.
손흥민은 LA FC로 복귀해 또 한 번 득점포를 가동하며 매서운 발끝을 자랑했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com