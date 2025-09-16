"나만 몰랐..." 스포츠토토 베트맨,'오늘의 해외 to-Pick' 프로…

스포츠조선

"나만 몰랐..." 스포츠토토 베트맨,'오늘의 해외 to-Pick' 프로모션 누적참여 5만건...30일까지 풍성한 경품

기사입력 2025-09-16 11:27


유럽축구 시즌 개막에 맞춰 스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 '베트맨'이 진행 중인 '오늘의 해외 to-pick' 프로모션이 누적 참여 5만건을 돌파하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 8월 27일부터 9월 30일까지 약 한 달간 해당 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

스포츠팬들을 대상으로 한 이번 이벤트는 유럽 5대 리그인 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 라리가, 세리에A, 분데스리가, 리그1의 개막을 기념하고, 축하하는 의미로 마련됐다.

이번 프로모션은 미션 박스와 승부 예측, 구매 영수증 인증 등 세 가지 이벤트로 구성됐다. 팬들이 손쉽게 참여할 수 있는 다양한 콘텐츠와 푸짐한 경품이 마련되면서, 현재까지 3만2848명이 참여했고, 누적 참여 횟수도 5만8806건을 넘어섰다. 프로모션은 9월 30일까지 진행되며, 당첨자는 10월 13일에 발표된다.


가장 주목받는 코너는 'to-pick 미션 박스' 이벤트다. 랜덤 미션 박스를 열고 주어진 과제를 수행하면 추첨을 통해 LG 스탠바이미2 코드제로 오브제컬렉션 무선청소기 마샬 블루투스 스피커 쿠쿠 음식물처리기 애플 워치 SE 네스카페 커피머신 등 프리미엄 가전과 모바일 상품권이 제공된다.

두 번째는 '해외 to-pick 승부 예측' 이벤트다. 매 라운드마다 정해진 해외축구 경기의 결과(승·무·패)를 맞히면 유럽축구 직관 여행 상품권(300만원 상당) LG그램 노트북 아이패드 미니 다이슨 에어랩 에어팟 프로2 갤럭시 버즈3 프로 등 경품에 응모할 수 있다.

세 번째 이벤트는 '구매 영수증 번호 등록'이다. 이벤트 기간 중 베트맨에서 프로토 승부식 게임을 구매한 후, 해당 영수증 번호를 등록하면 자동 응모된다. 주간 이벤트에서는 5주간 총 6000명을 선정해 프리쿠폰이 제공되며, 매주 수요일 추첨을 통해 금요일에 발송된다.

전체 참여자를 대상으로 하는 경품에는 갤럭시탭 S10 FE+ 다이슨 슈퍼소닉 드라이어 LG 휴대용 모니터 갤럭시 워치8 에어팟 프로2 배달의민족 및 GS25 상품권 메가커피 세트 등 푸짐한 경품이 제공된다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 프로모션은 긴 시간 동안 해외축구 개막을 기다려온 축구팬들을 위해 마련된 특별 이벤트"라며 "승부예측, 미션박스 등 흥미진진한 이벤트를 통해 스포츠팬들이 건전한 응원 문화를 함께 만들어가길 기대한다"고 전했다. 해당 이벤트 경품 중 지급받은 벳머니는 100원 이상부터 100원 단위로 사용이 가능하다. 단, 예치금 또는 현금으로 전환되지 않고, 지급 후 7일 내에 사용하지 않을 경우, 자동으로 소멸된다는 점을 유의해야 한다. 한편, 이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.


