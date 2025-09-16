스포츠조선

텐 하흐는 선녀였다! '충격의 36.2%' 아모림 감독, 2차 세계대전 이래 맨유 감독 역사상 최저 승률 '굴욕'

[스포츠조선 박찬준 기자]제2차 세계대전까지 거론되고 있다.

후벵 아모림 맨유 감독이 최악의 역사를 쓰고 있다. 맨유는 올 시즌 초반부터 내리막을 타고 있다. 맨유는 15일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 0대3으로 완패했다. 지난 라운드에서 번리를 3대2로 꺾고 살아나는 듯 했던 맨유는 맨시티전 완패로 또 다시 고개를 숙였다. EPL 4라운드에서 승점 4점(1승1무2패)은 1992~1993시즌 이후 33년 만의 최악 출발이다.

14위에 머물고 있는 맨유를 향해 강등 가능성까지 제기되고 있다. '옵타'는 참패 후 맨유가 강등될 확률이 10.95%에 달한다고 예측했다. 다음 시즌 유럽챔피언스리그 진출 확률(4.18%)보다 두 배 이상 높았다. 맨유는 이미 리그컵에서도 탈락했다. 맨유가 리그컵에서 4부리그 팀에 패한 것은 이번이 처음이다.

지난 시즌 15위에 머물며 최악의 시즌을 보냈던 맨유는 예상과 달리, 아모림 감독에 대한 신뢰를 보냈다. 아모림 감독은 지난 시즌 에릭 텐 하흐 감독의 후임으로 맨유 지휘봉을 잡았다. 하지만 기대에 미치지 못했다. 올 여름 맨유는 아모림 감독에 대한 전폭적인 지원에 나섰다. 벤야민 세슈코, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 데려오는데 2억파운드 이상을 투자했다. 하지만 여전히 기대에 미치지 못하고 있다.


더선에 따르면, '아모림 감독이 2차 세계대전 이후 맨유 사령탑을 지낸 감독 중 최저 승률을 기록 중'이라고 보도했다. 옵타의 자료를 보면, 아모림 감독의 승률은 36.2%에 그치고 있다. 맨유의 지휘봉을 잡고 25경기 이상 지휘했던 감독 중 최하다. 맨유의 암흑기로 꼽히는 1969년 윌프 맥기니(36.3%), 1971년 프랭크 오패럴(36.6%) 감독보다도 낮다.

아모림 감독에 대면 텐 하흐 전 감독은 '명장' 수준이다. 텐 하흐 감독은 맨유 역사상 최악의 감독 중 한명이라는 평가를 받았지만, 54.7%의 승률을 기록했다. 전체 3위다. 알렉스 퍼거슨 감독의 후임으로 맨유에 부임했지만, 한 시즌도 되지 않아 중도하차한 데이비드 모예스 감독도 52.9%였다. 1위는 역시 59.7%의 퍼거슨 감독이었고, 2위는 58.3%의 조제 무리뉴 감독이었다.

그럼에도 아모림 감독은 당당했다. 3-4-3 시스템이 맨유에 어울리지 않는다는 분석이 쏟아지고 있지만, 아모림 감독은 흔들림이 없었다. 그는 맨시티전 이후 기자회견에서 "최근 몇 달동안 무슨 일인지 알 수조차 없는 일들이 일어난 것을 안다. 그것들이 맨유에서 남겨선 안되는 기록들임을 받아들이고 있다"며 "하지만 난 바꾸지 않을 것이다. 시스템이 패배의 원인이라 생각하지 않는다. 난 나의 방식을 믿는다"고 했다. 이어 "내 철학을 바꾸고 싶은 때가 온다면 그 때 바꿀 것이다. 그렇지 않다면 감독을 바꿔야 할 것"이라고 했다.

일단 맨유는 아모림 감독에 대한 지지를 고수하고 있다. '팀이 나아지고 있다'며 당장 경질은 생각하지 않고 있다. 하지만 숫자만 놓고 보면 암울한 수준이다.

