[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, …

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이영애가 '은수 좋은 날'로 26년 만에 KBS 드라마에 복귀하는 가운데, '시청률 구원투수'로서 역할을 톡톡히 해낼 수 있을지 기대가 모아지고 있다.
송 감독은 연출 계기에 대해 "우연히 제작사 대표님으로부터 네 개의 대본을 전달받으면서 시작됐다. 주말 오후에 사무실에서 대본을 다 읽었는데, 워낙 몰입감 넘치고 재밌어서 '대본이 더 안 나왔는지' 물어봤다. 그러다가 대본을 11부까지 읽게 됐는데, 빠듯한 일정 속에서도 꼭 작업하고 싶은 마음이 들었다"고 전했다.
특히 공영방송인 KBS에서 '마약'이라는 민감한 소재를 다뤘다는 점에서도 이목을 집중시켰다. 송 감독은 "워낙 민감한 소재이다 보니 조심스러웠다. '은수 좋은 날'에서의 마약은 범죄물로 자극적이게 다루기 보단, 평범한 캐릭터들이 느끼는 낯선 세계의 이질감을 표현하려고 했다"고 설명했다.
이영애는 깊이 있는 감정 열연뿐만 아니라, 다채로운 액션을 소화해 눈길을 끌었다. 이에 그는 "박용우, 김영광과 모두 액션 호흡을 맞췄다"며 "물론 (액션) 대역 분들이 계셨지만 현장에서도 연습을 많이 했고, 개인적으로도 근력 운동을 많이 했다. 대역 분들과 엣지 있는 장면이 무엇인지에 대해 서로 의논하고 연구하면서 화면에 더 강하고 멋지게 보일 수 있도록 노력했다"고 강조했다.
이영애 역시 김영광에 대해 "배우로서 색깔이 다양하다. 다양한 감정과 표현을 가지고 있더라. 대본 이상의 연기를 보여줄 수 있도록 토대를 마련해 줘서 좋았다"고 고마움을 표했다.
이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "배우는 작품을 처음 접할 때 대본부터 볼 수밖에 없다. 대본을 읽고 나서 '이걸 할지 말지' 고민을 하는데, '은수 좋은 날'은 대본을 보자마자 바로 참여하고 싶은 작품이었다. 제 개인적인 취향이겠지만, '왜 그런 느낌을 받았을까'하고 한번 생각을 해봤다. 사실 일상적이고 뻔한 소재를 특별하게 묘사한다는 게 참 어려운 건데, '은수 좋은 날' 대본이 그랬다"며 "지금 자세히 말씀드리면 재미가 없으니까 방송으로 봐주셨으면 좋겠다"고 전하며 기대를 당부했다.
한편 '은수 좋은 날'은 20일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com