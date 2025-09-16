스포츠조선

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

최종수정 2025-09-16 16:33

16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 박용우, 이영애, 김영광. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이영애가 '은수 좋은 날'로 26년 만에 KBS 드라마에 복귀하는 가운데, '시청률 구원투수'로서 역할을 톡톡히 해낼 수 있을지 기대가 모아지고 있다.

KBS2 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 언론 제작발표회가 16일 서울 구로구 디큐브시티 더 세인트에서 진행됐다. 현장에는 이영애, 김영광, 박용우와 송현욱 감독이 참석했다.

20일 첫 방송되는 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품으로, 송현욱 감독과 전영신 작가가 의기투합했다.

송 감독은 연출 계기에 대해 "우연히 제작사 대표님으로부터 네 개의 대본을 전달받으면서 시작됐다. 주말 오후에 사무실에서 대본을 다 읽었는데, 워낙 몰입감 넘치고 재밌어서 '대본이 더 안 나왔는지' 물어봤다. 그러다가 대본을 11부까지 읽게 됐는데, 빠듯한 일정 속에서도 꼭 작업하고 싶은 마음이 들었다"고 전했다.

특히 공영방송인 KBS에서 '마약'이라는 민감한 소재를 다뤘다는 점에서도 이목을 집중시켰다. 송 감독은 "워낙 민감한 소재이다 보니 조심스러웠다. '은수 좋은 날'에서의 마약은 범죄물로 자극적이게 다루기 보단, 평범한 캐릭터들이 느끼는 낯선 세계의 이질감을 표현하려고 했다"고 설명했다.


16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 이영애. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/
이영애는 '초대' 이후 26년 만에 '은수 좋은 날'로 KBS 드라마에 복귀했다. 이영애는 극 중 평범한 주부에서 금기의 세계로 뛰어드는 강은수를 연기했다. 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "일단 대본이 재밌었다. 평범한 가정주부의 변해가는 심리가 흥미롭더라. (은수가) 위험한 일탈을 하는데, '마약'이라는 무거운 소재를 떠나 우리가 진짜 소중하게 생각하는 건 무엇인지 깨닫게끔 만든다"고 전했다.

이영애는 깊이 있는 감정 열연뿐만 아니라, 다채로운 액션을 소화해 눈길을 끌었다. 이에 그는 "박용우, 김영광과 모두 액션 호흡을 맞췄다"며 "물론 (액션) 대역 분들이 계셨지만 현장에서도 연습을 많이 했고, 개인적으로도 근력 운동을 많이 했다. 대역 분들과 엣지 있는 장면이 무엇인지에 대해 서로 의논하고 연구하면서 화면에 더 강하고 멋지게 보일 수 있도록 노력했다"고 강조했다.


16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 김영광. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/
김영광은 낮에는 인기 만점 방과 후 미술강사이지만, 밤에는 정체를 감춘 마약 딜러 이경으로 분했다. 그는 "이경은 은수와 마약을 팔면서도 자신의 인생을 되찾고 싶은 욕망 있는 캐릭터"라며 "이영애 선배와 함께 호흡을 맞춰서 너무 좋았다. 처음 대본을 받았을 때, 선배가 참여하신다고 해서 '감히 제가 어떻게'라는 생각이 들었다. 이영애 선배와 연기해볼 수 있다는 자체만으로 기대감을 갖고 작품을 선택했다. 또 선배의 목소리가 워낙 좋으셔서, 목소리 하나만으로 모든 게 다 설명이 되더라. 연기하면서 듣는 데 너무 편안했다"고 만족감을 드러냈다.


이영애 역시 김영광에 대해 "배우로서 색깔이 다양하다. 다양한 감정과 표현을 가지고 있더라. 대본 이상의 연기를 보여줄 수 있도록 토대를 마련해 줘서 좋았다"고 고마움을 표했다.


16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 박용우. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/
박용우는 마약 밀매 조직 팬텀을 집요하게 추적하는 마약과 팀장 장태구 역을 맡았다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "마약 사건을 전담하는 강력계 형사 팀장"이라며 "은수와 이경을 끝까지 집요하게 추적하는 캐릭터"라고 소개했다.

이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "배우는 작품을 처음 접할 때 대본부터 볼 수밖에 없다. 대본을 읽고 나서 '이걸 할지 말지' 고민을 하는데, '은수 좋은 날'은 대본을 보자마자 바로 참여하고 싶은 작품이었다. 제 개인적인 취향이겠지만, '왜 그런 느낌을 받았을까'하고 한번 생각을 해봤다. 사실 일상적이고 뻔한 소재를 특별하게 묘사한다는 게 참 어려운 건데, '은수 좋은 날' 대본이 그랬다"며 "지금 자세히 말씀드리면 재미가 없으니까 방송으로 봐주셨으면 좋겠다"고 전하며 기대를 당부했다.


16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 박용우, 이영애, 김영광. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/
마지막으로 송 감독은 목표 시청률에 대해 "KBS 드라마센터장님이 오늘 제작발표회 현장에 오신 것 같은데, 포상휴가를 떠날 수 있을 정도의 시청률이 나왔으면 좋겠다. 매일 시청률이 조금씩 올라서 12~15% 정도 나왔으면 좋겠다. 저희가 대본에 충실해서 잘 찍었다면, 충분히 나올 수 있는 시청률이라고 믿는다"고 자신감을 드러냈다.

한편 '은수 좋은 날'은 20일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

