"선수 구성에 긍정적 요소로 작용"...ACL2에서 두 마리 토끼 잡은 …

[스포츠조선 이현석 기자]"이 경기를 통해서 선수 구성에 있어 앞으로 더 많은 긍정적인 요소가 작용할 것 같다"
포항은 이날 경기 주축 자원의 휴식과 기존 출전 시간이 부족했던 선수들이 활약할 기회까지 잡으며 ACL2 원정에서 두 마리 토끼를 모두 잡는 성과를 거뒀다.
19일 한국프로축구연맹에 따르면 박태하 포항 감독은 경기 후 기자회견에서 "ACL Two 원정 첫 경기 승점 3점은 우리에게 굉장히 긍정적인 요소가 될 것 같다. 특히 그동안 출전 시간이 적었던 선수들이 굉장히 열심히 좋은 경기를 보여줬다고 생각한다"고 승리 소감을 밝혔다. 결승골을 넣은 이동협은 "나의 첫 득점을 동료들이 끝까지 잘 지켜줘서 너무 고마웠다. 한국에서 준비했던 플레이가 후반 중반까지는 잘 이뤄졌는데 체력적으로 힘들어서 그랬는지 후반 막판쯤에는 집중력이 부족했던 것 같다. 다음에는 준비를 더 잘해서 좋은 경기를 할 수 있도록 하겠다"
결승골을 넣은 이동협에 대해서는 "프로에 와서 데뷔 첫 골을 넣은 이동협은 오늘 경기력도 굉장히 좋았고, 오늘 골을 기점으로 해서 더 나은 경기력을 펼칠 수 있는 좋은 어떤 선수가 되기를 희망한다. 우리 선수들은 나에게는 전부 다 보물이고, 선물이다. 사실 컨디션이 좋은 선수들을 결정해서 경기장에 보내는 것이지, 우리 선수들은 제가 생각하기에 그렇게 크게 차이 나지 않다고 생각한다. 벤치에 앉아 있는 선수들도 충분히 그라운드에서 경쟁력이 있다고 생각한다. 오늘 선수들 몇몇은 아까도 말씀드렸다시피 부상에서 돌아온 지 얼마 안 됐기 때문에 경기력이나 체력적으로 확인한 경기였다. 이 경기를 통해서 선수 구성에 있어 앞으로 더 많은 긍정적인 요소가 작용할 것 같다"고 평가했다.
포항은 이날 후반 막판에는 빠툼을 상대로 밀리며 위협적인 실점 위기가 찾아오기도 했다. 박 감독은 이 점에 대해서는 "그 부분은 나도 굉장히 아쉬운 점이 있다"며 "경기를 이기기는 했지만 후반에 보여준 경기력은 조금 아쉬운 부분이 있다. 전반전에는 우리가 계획하고 훈련한 대로 상대팀에 따라서 이렇게 경기를 하겠다는 플레이가 잘 됐는데, 후반 20분 그 이후에 문제가 생긴 것에 대해서는 돌아가서 선수들과 소통할 것이다. 다음에는 이런 상황이 나오지 않도록 훈련이나 선수들과 소통을 통해서 보완하겠다"고 밝혔다.
