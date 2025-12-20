'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 …

[스포츠조선 이우주 기자] '이웃집 가족들' 사유리가 '슈돌' 출연 반대 시위 당시 심경을 밝혔다.
19일 유튜브 콘텐츠 '이웃집 가족들'에서는 '엄마가 둘이라고?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
'이웃집 가족들'은 비혼모 사유리, 레즈비언 부모 김규진, 이성애자 아빠 곽범, 조카를 딸로 입양한 게이 아빠 홍석천이 모여 다양한 가족 형태에 대해 이야기를 나누는 콘텐츠.
정자 은행에서 정자를 기증받아 홀로 아이를 낳은 사유리는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 소식이 알려졌을 당시 이를 반대하는 시위까지 벌어졌다.
사유리는 "오랫동안 했었다. 겨울부터 여름까지 했는데 제가 '이웃집 찰스' 때문에 KBS에 왔다. 시위하는 걸 보는데 홍석천 오빠 표정이 안 좋더라. 옛날 생각이 났나 보다. '너 괜찮아?' 원래 이런 말 절대 안 한다. 여자에 관심이 없는데 괜찮냐고 물어봐 준 게 고마웠다"고 밝혔다. 이에 홍석천은 "원래 모든 게 1호가 제일 힘들다"고 사유리를 위로했고 사유리는 "(홍석천이) 나보다 100배는 힘들었을 것"이라 밝혔다.
사유리는 임신을 발표한 후 쏟아진 악플에 대해서도 "제가 화가 나는 것보다 아기를 진짜 가질 수만 있다면 모든 걸 포기해도 된다고 생각했다. 아이만 가질 수 있다면 모든 걸 버틸 수 있을 거라 생각했다. 악플 받았을 때도 아무것도 아니었다"고 밝혔다.
사유리는 "'아기가 불쌍하다'는 댓글이 많은데 모두가 젠이 불쌍하다고 생각해도 상관없다. 젠이 자기를 불쌍하다고만 안 느끼면 괜찮다. "엄마 나 태어나서 너무 행복하다'라는 말만 들으면 아무것도 아니"라며 "익숙하지 않은 것에 대한 두려움이 생기는 거 같다. 우리가 많이 얘기해서 두려움이 없어지면 괜찮아질 거 같다"고 밝혔다.