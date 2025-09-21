'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아…

스포츠조선

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

최종수정 2025-09-21 00:14

스포츠조선 DB

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민은 이런 상황을 예견했던 걸까. 2026년 북중미월드컵 최고의 변수가 될 수 있는 조건이 등장했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 월드컵 본선행을 확정하고, 지난 9월 A매치부터 본격적인 월드컵 준비에 돌입했다. 홍명보 감독은 만만치 않은 전력에 미국과 멕시코를 상대로 실험에 돌입했다. 손흥민 원톱 전술과 김민재를 중심으로 한 스리백 등 월드컵 본선에서 강팀들을 상대로 유효타를 기록할 수 있는 확실한 전략을 구상하며 실절에 적용했다.

실험은 성공적이었다. 미국 원정 2연전에서 1승1무의 성적표를 받아들었다. 아직 100%라고 하기에는 많은 작업이 남았으나, 준비 과정의 첫걸음을 무사히 잘 마치며 기분 좋은 출발을 알렸다.


스포츠조선 DB
다만 북중미로 향하는 여정에는 아직 여러 변수가 남아있다. 그중에서도 가장 큰 변수는 날씨가 될 전망이다. 아르헨티나 TyC스포츠는 '북미의 여러 경기장이 극심한 기온으로 큰 위험에 직면했다'며 '2026년 북중미 월드컵을 앞두고 새로운 보고서가 경종을 울렸다. 월드컵에 사용될 경기장 16개 중 10개가 더위 안전 기준을 초과했다. 이는 월드컵에 심각한 과제를 제기한다. 데이터에 따르면 경기장 중 하나인 휴스턴스타디움은 1년 중 열로 인한 경기 불가 일수가 51일에 달한다. 이 계산은 35도 이상의 열 스트레스를 측정하는 WBGT 지수를 기반으로 한다. 2050년까지의 예측은 더 우려스럽다. 90%의 상황에서 극심한 더위에 적응해야 할 것으로 예상된다'고 밝혔다.

날씨에 대한 우려는 이미 홍명보 감독이 울산 HD를 비롯한 클럽 월드컵에 참가한 팀들의 현장들을 직접 찾아 점검하며 한 번 확인한 바 있다. 클럽 월드컵은 이미 여러 구단이 악천후로 고생하는 모습을 보여준 전초전이었다. 수차례 경기가 중단되는 예상치 못한 사태가 발생했다. 울산의 경우 플로리다주 올랜도의 인터앤코 스타디움에서 마멜로디 선다운스(남아공)와 F조 1차전에서 낙뢰 예보로 인해 철수한 후 65분이 지난 후에야 경기를 치를 수 있었다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스
미국의 안전 규정에 따르면 8마일(13㎞) 내 낙뢰 예보 시 30분간 경기를 연기해야 된다. 30분 동안 낙뢰가 없으면 경기가 재개된다. 30분간 기다리는 사이 또 낙뢰가 발생하면 다시 30분을 대기해야 한다. 낙뢰뿐만 아니라, 폭우와 폭풍 등도 변수다.

또 하나의 큰 문제가 바로 폭염이다. 폭염은 특히 미국 전역을 덮는 큰 문제다. 동, 서부 가릴 것 없는 공통분모로서 선수들을 괴롭힌다. 월드컵 특성상 여름에 진행되고, 낮 경기도 진행될 수 있다는 점을 고려하면, 북중미의 살벌한 최고 기온은 선수들에게는 엄청난 변수가 될 수 있다. 경기장을 ?는 팬들도 마찬가지다. 유럽 유명 감독인 엔조 마레스타 첼시 감독 또한 클럽 월드컵 당시 "높은 기온 때문에 쉽지 않다"고 밝히기도 했다.

다만 이 날씨에 미리 적응하고 있는 선수가 있다. 바로 대한민국 주장 손흥민이다. 지난 8월 미국에서 LA FC 소속 첫 경기를 치른 손흥민은 미국의 무더운 날씨에 적응하고 있다. 이외에도 동, 서부를 오가는 일정 속에 미국 현지의 다양한 변수 등에 익숙해지고 있다. 대표팀의 리더가 현장에 미리 적응하여 파악한 노하우들은 향후 월드컵 본선 무대에서도 큰 힘이 될 수 있다. 날씨라는 거대한 변수 앞에서 홍명보호의 적응과 전진은 역시나 손흥민이 선봉에 설 예정이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

