'英 BBC도 인정' 손흥민 있어도 못 이겼는데, 'NEW 슈퍼스타'-프…

'英 BBC도 인정' 손흥민 있어도 못 이겼는데, 'NEW 슈퍼스타'-프랭크도 쉽지 않았다...'흔들린 수비' 토트넘, 브라이턴전 2-2 무승부

최종수정 2025-09-21 06:33

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 있어도 이기기 쉽지 않았던 브라이턴, 토트넘은 다시 한번 브라이튼을 상대로 웃지 못했다.

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 20일(한국시각) 영국 브라이턴의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 브라이턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 5라운드 원정 경기에서 2대2로 비겼다.

토트넘은 이날 최근 3경기 2승1무 상승세를 유지했다. 다만 브라이턴을 상대로는 최근 3경기 1무2패에 그쳤고, 특히 브라이턴 원정에서는 지난 두 시즌 모두 패배했었는데, 이날 경기 손흥민이 팀을 떠난 후 치른 브라이턴 원정에서 승리를 챙기지는 못했다. 토트넘으로서는 다행인 경기였다. 전반에만 2실점을 기록했지만, 2골을 만회하며 격차를 좁히고 승점 1점을 챙겼다.

토트넘은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 최전방 스리톱에 윌슨 오도베르, 히샬리송, 모하메드 쿠두스, 중원은 로드리고 벤탄쿠르, 주앙 팔리냐, 루카스 베리발이 구성했다. 수비진은 데스티니 우도기, 미키 판더펜, 크리스티안 로메로, 페드로 포로가 구축했다. 골문은 굴리엘모 비카리오가 지켰다.

브라이턴은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 조르지뇨 뤼터, 2선은 미토마 가오루, 브라얀 그루다, 얀쿠바 민테가 받쳤다. 3선은 야신 아야리와 카를로스 발레바가 호흡을 맞췄다. 포백은 페르디 카디오글루, 루이스 덩크, 얀 폴 판헤케, 조엘 펠트만이 구성했다. 골키퍼 장갑은 바르트 페르브뤼헌이 꼈다.


경기 초반 분위기를 잡은 쪽은 브라이턴이었다. 전반 8분 토트넘이 공격 과정에서 공을 빼앗겼고 곧바로 브라이턴의 역습이 전개됐다. 뤼터가 중원에서 전방으로 침투하는 민테에게 스루패스를 전달했다. 민테는 빠른 스피드로 토트넘 뒷공간을 완전히 허물었다. 골키퍼 비카리오까지 제친 뒤 침착하게 왼발 슈팅로 마무리해 선제골을 터트렸다. 민테의 위치가 오프사이드로 의심됐으나, 반자동 오프사이드 판독 기술에 따르면 민테가 로메로보다 살짝 뒤쪽에 위치한 것이 확인되며 온사이드가 선언됐다.

토트넘도 실점 이후 분전했다. 전반 25분 히샬리송이 후방에서 날아온 롱패스를 받았다. 페널티 왼쪽 지역으로 돌파를 시도한 후 가까운 골문을 노리고 강력한 슈팅을 시도했다. 하지만 공은 옆그물을 때렸다.

브라이턴이 격차를 벌렸다. 아야리가 토트넘 수비가 느슨하게 압박을 시도하는 틈을 놓치지 않았다. 망설임 없이 오른발 중거리 슛을 시도했다. 공은 정확하게 골문 구석을 찔렀다. 비카리오가 몸을 날렸지만 역부족이었다. 브라이턴이 두 골의 격차를 벌렸다.


토트넘도 물러서지 않았다. 전반 종료 전 한 골을 만회했다. 전반 43분 상대 수비를 맞고 흘러간 공을 박스 중앙에 위치한 히샬리송이 깔끔한 오른발 슛으로 골문을 노렸다. 그대로 골망을 흔들며 추격의 불씨를 살렸다. 전반은 브라이턴의 2-1 리드로 마무리됐다.


후반에도 두 팀은 공격을 주고받으며 득점을 노리는 시도를 멈추지 않았다. 토트넘은 강한 압박으로 상대를 위협했고, 브라이턴은 역습으로 토트넘 수비 뒷공간을 노렸다. 토트넘은 분위기 반전을 위해 새로운 7번 사비 시몬스까지 투입하며 공격을 주도했다.

시몬스 영입 효과가 빛을 발했다. 시몬스는 중앙과 측면을 오가며 브라이턴 수비를 흔들었다. 후반 23분에는 직접 슈팅으로 브라이턴 골망을 노렸으나, 선방에 막혔다. 계속된 공격 끝에 토트넘이 웃었다. 후반 36분 쿠두스의 크로스가 판헤케의 발에 맞으며 행운의 자책골이 터졌다.

토트넘은 동점 이후 계속해서 브라이턴 골문을 노리고 역전까지 시도했으나, 추가 득점은 터지지 않으며 경기는 2대2 무승부로 마무리됐다.


글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '이번 경기는 토마스 프랭크 감독에게 큰 시험대였다'며 '후반 브라이턴을 상대로 공격적으로 공량한 프랭크의 선택은 칭찬할 만하다. 토트넘은 압박 속에서도 회복력을 보여줬고, 역전승까지 거두는 훌륭한 모습을 보여줬다'고 평가했다.

다만 일부 문제도 있었다. 디애슬레틱은 '브라이턴은 토트넘의 탄탄한 수비를 무너뜨렸다. 프랭크의 공격적인 맨 마킹 방식은 다른 경기에서는 효과가 있었으나, 브라이턴전에서는 수비가 너무 자주 포지션을 벗어나며 틈이 노출됐다'고 지적했다.

영국의 BBC 또한 '토트넘은 반격했지만, 수비가 부실했다. 토트넘은 더 나은 수비를 보여야 했을지도 모른다'라고 평가했다. 이어 '그럼에도 반격하며, 경기에서 무언가를 가져갈 수 있는 모습도 보여줬기에 3점을 따지 못한 것에 실망했을 수는 있다. 또한 우려 중 하나는 수비가 강화된 반면 공격력이 저하됐다는 점이다. 이번 경기도 11개의 슈팅 중 유효 슈팅은 3개에 불과했다'고 설명했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

