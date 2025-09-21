스포츠조선

'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→더 심각해진 외면 '5경기 0분 출장'...토트넘 복귀가 나을 지경

기사입력 2025-09-21 10:31


'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→…
사진=토트넘

'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→…
사진=포츠머스

[스포츠조선 김대식 기자]양민혁이 포츠머스로 임대를 떠난 건 잘못된 선택일 수도 있다.

포츠머스는 20일 오후 11시(한국시간) 영국 포츠머스에 위치한 프래튼 파크에서 열린 셰필드 웬즈데이와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 6라운드 경기에서 0대2로 패배했다. 포츠머스는 12위로 순위가 하락했다.

양민혁은 팀의 패배를 벤치 밖에서 지켜봐야 했다. 최근 4경기 연속 벤치에서만 시간을 보냈던 양민혁은 이번 경기에서는 아예 경기 명단에 포함되지 않았다. 존 무시뉴 포츠머스 감독은 5경기 동안 양민혁을 기용하지 않았다.

양민혁의 경기 명단 제외가 더욱 충격적인 이유는 이번 경기를 앞두고 공개된 포츠머스 단장의 인터뷰 때문이다. 포츠머스 지역지인 더 뉴스는 지난 15일 '토트넘 윙어인 양민혁은 시즌 전체 임대로 합류한 뒤 포츠머스에서 두 차례 출전했다. 포츠머스는 토트넘에서 험난했던 프리시즌을 보낸 양민혁이 이제 도약할 준비가 됐다고 믿고 있다. 이것은 리치 휴스 포츠머스 단장의 평가다. 그는 높게 평가받는 한국의 유망주가 훈련장에서 날카로움을 되찾기 위해 전념했다고 밝혔다'고 보도했다.
'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→…
사진=포츠머스
휴스 단장은 더 뉴스와의 인터뷰에서 "양민혁은 훌륭하다. 그러나 아마 프리시즌에서 (토트넘) 1군과 함께하면서 많은 시간을 뛰지 못해 약간 험난했을 것이다. 그것이 조금은 그를 뒤처지게 만들었다"며 최근 양민혁이 뛰지 못한 건 몸이 만들어지지 않았기 때문이라고 밝혔다.

프리시즌에 몸상태를 100%로 만들지 못했던 양민혁은 훈련장에서 최선을 다해서 출전하기 위한 몸을 준비했다. 휴스 단장은 "지난 A매치 기간 동안 우리와 함께했던 훈련은 양민혁에게 정말 좋았다. 이번이 그가 처음으로 제대로 된 집중 훈련을 한 시기였다. 그는 모두에게 자신이 얼마나 좋은 선수인지 보여줬다. 그가 빠르게 날카로움을 되찾길 바란다"며 양민혁이 이제 다시 경기에 나설 준비가 됐다고 밝혔다.

또한 "양민혁은 팀 내에서 밝은 모습을 보여줬고, 우리는 그에게 매우 만족하고 있다. 그는 기회를 얻을 것이고, 분명 모두에게 자신이 재능 있는 선수라는 걸 보여줄 것이다. 우리는 양민혁을 영입하게 돼 기쁘다. 모든 윙어들과 마찬가지로, 그는 자신의 차례를 기다려야 한다. 이제는 모든 포지션에서 경쟁이 있다"며 양민혁을 곧 기용하겠다는 의지를 내비쳤다.
'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→…
사진=포츠머스
양민혁의 상황은 이런 인터뷰와 정반대로 흘러가는 중이다. 무시뉴 감독의 외면은 더욱 심각해지고 있다. 양민혁은 이번 시즌 임대를 떠나서 자신의 실력을 토트넘과 홍명보 감독에게 증명해 토트넘 1군 도약, 2026년 북중미 월드컵 출전이라는 두 마리 토끼를 노렸다.

그런데 포츠머스가 양민혁을 벤치에만 두면서 벌써 1달 넘도록 경기를 뛰지 못하고 있는 중이다. 훈련장에서 좋은 활약을 보여준 상태에서도 양민혁에게 기회를 주지 않는다면 계속 포츠머스에 있을 이유가 없다. 이렇게 뛰지 못할 줄 알았다면 포츠머스로 임대도 가지 않았을 것이다. 이런 상황이라면 1월 이적시장에서 임대 계약을 해지한 뒤에 다른 임대 구단을 알아보는 게 좋다. 양민혁의 포츠머스 임대는 최악으로 흘러가고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.