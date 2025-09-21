'韓축구 초유의 사태' 양민혁 사기 이적 당했나, "훌륭한 선수" 극찬→…

|
[스포츠조선 김대식 기자]양민혁이 포츠머스로 임대를 떠난 건 잘못된 선택일 수도 있다.
양민혁의 경기 명단 제외가 더욱 충격적인 이유는 이번 경기를 앞두고 공개된 포츠머스 단장의 인터뷰 때문이다. 포츠머스 지역지인 더 뉴스는 지난 15일 '토트넘 윙어인 양민혁은 시즌 전체 임대로 합류한 뒤 포츠머스에서 두 차례 출전했다. 포츠머스는 토트넘에서 험난했던 프리시즌을 보낸 양민혁이 이제 도약할 준비가 됐다고 믿고 있다. 이것은 리치 휴스 포츠머스 단장의 평가다. 그는 높게 평가받는 한국의 유망주가 훈련장에서 날카로움을 되찾기 위해 전념했다고 밝혔다'고 보도했다.
프리시즌에 몸상태를 100%로 만들지 못했던 양민혁은 훈련장에서 최선을 다해서 출전하기 위한 몸을 준비했다. 휴스 단장은 "지난 A매치 기간 동안 우리와 함께했던 훈련은 양민혁에게 정말 좋았다. 이번이 그가 처음으로 제대로 된 집중 훈련을 한 시기였다. 그는 모두에게 자신이 얼마나 좋은 선수인지 보여줬다. 그가 빠르게 날카로움을 되찾길 바란다"며 양민혁이 이제 다시 경기에 나설 준비가 됐다고 밝혔다.
그런데 포츠머스가 양민혁을 벤치에만 두면서 벌써 1달 넘도록 경기를 뛰지 못하고 있는 중이다. 훈련장에서 좋은 활약을 보여준 상태에서도 양민혁에게 기회를 주지 않는다면 계속 포츠머스에 있을 이유가 없다. 이렇게 뛰지 못할 줄 알았다면 포츠머스로 임대도 가지 않았을 것이다. 이런 상황이라면 1월 이적시장에서 임대 계약을 해지한 뒤에 다른 임대 구단을 알아보는 게 좋다. 양민혁의 포츠머스 임대는 최악으로 흘러가고 있다.