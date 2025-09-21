스포츠조선

[현장라인업]"말컹 부상" ACLE 이어 K리그 반전 노리는 울산→허율 공격 선봉, 안양 모따 맞불…베스트 11 공개

기사입력 2025-09-21 15:26


[울산=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 K리그1에서 위기 탈출을 노린다. FC안양은 4연승에 도전한다.

울산은 21일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 안양과 '하나은행 K리그1 2025' 30라운드를 치른다. K리그1은 이제 4라운드를 더 치른 후 1~6위의 파이널A와 7~12위의 파이널B로 분리된다.

'승점 6점짜리'의 정면 충돌이다. 안양은 최근 3연승을 질주하면 8위(승점 36)에 올라 있다. 반면 승점 35점의 울산은 9위로 떨어졌다. 소방수로 등장한 신태용 울산 감독은 데뷔전에서 승리를 거둔 후 K리그에서 1무3패다.

반전의 신호탄은 쏘아올렸다. 울산은 17일 청두 룽청(중국)과의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전에서 2대1로 역전승했다. 신 감독은 "선수들이 훨씬 더 자신감이 생겼을 것이다. 기대해도 된다. 선수들을 믿고 있기 때문에 할 수 있다는 생각이다"고 자신감을 나타냈다.

올 시즌 2부에서 1부로 승격한 안양은 울산 원정에서 기분좋은 기억이 있다. 2월 16일 올 시즌 첫 경기에서 모따의 극장골을 앞세워 울산을 1대0으로 꺾는 '이변'을 일으켰다. 4월 23일 안양에서 열린 두 번째 충돌에서 울산이 에릭의 페널티킥 득점으로 1대0 승리를 거뒀다.

두 팀의 베스트11이 공개됐다. 신 감독은 3-4-3 시스템을 꺼내든다. 공격에는 허율을 정점으로 좌우에 백인우와 에릭이 위치한다. 미드필드에는 루빅손, 이진현, 고승범, 강상우가 늘어선다. 트로야크, 김영권, 정승현이 스리백 역할을 맡는다. 골문은 조현우가 지킨다. 말컹은 종아리 부상으로 엔트리에서 제외됐다.

유병훈 안양 감독은 4-2-3-1 카드로 맞불을 놓는다. 모따가 원톱에 포진하는 가운데 2선에는 문성우, 에두아르두, 야고가 선다. 수비형 미드필더에는 토마스와 김정현이 짝을 이룬다. 포백에는 김동진, 김영찬, 이창용, 강지훈이 포진한다. 골키퍼 장갑은 김다솔이 낀다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com

