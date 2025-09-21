스포츠조선

'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만에 클린시트X'3연패 탈출! 강원 4연승 불발[K리그1 현장리뷰]

최종수정 2025-09-21 18:31

'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…

'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…

[수원=스포츠조선 전영지 기자]"밤에도 이기고 낮에도 이겨야 한다."

김은중 수원FC 감독이 21일 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 30라운드 강원FC와의 홈경기를 앞두고 전한 필승 각오가 결연했다.

최근 3연승, 리그 7경기 무패에 주중 아시아챔피언스리그 엘리트에서 첫승까지 올리며 분위기 최고인 '리그 6위' 강원과 막판 실수로 극장골을 내주며 3연패에 빠진 '리그 10위' 수원의 맞대결. 김은중 감독은 '실수와의 전쟁'을 선포했다. 주전 골키퍼 안준수 대신 황재윤을 선발로 투입했다. '영건 센터백 듀오' 김태한-이현용을 가동하는 변화도 꾀했다. 이날부터 다시 오후경기가 시작된 상황 김 감독은 "우리는 핑계가 없다. 밤에도 이기고 낮에도 이기고, 무조건 이겨야 한다"고 했다. 스플릿라운드까지 단 4경기를 남겨둔 상황, 정경호 강원 감독 역시 마음을 놓지 않았다. "한번 더 이기면 4연승이란 생각은 하지도 않는다. 선수들에게 이 경기 지면 다음 경기는 없단 마음으로 뛰라고 했다." 치열했던 90분의 승부, 10위 수원이 상승세 강원을 잡고 3연패에서 탈출하며 한숨을 돌렸다.


'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…

'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…
라인업

-수원FC(4-5-1)=황재윤(GK)/이시영-김태한-이현용-이용/안드리고-한찬희-루안-노경호-김경민/싸박

-강원FC(4-4-2)=박청효(GK)/송준석-이기혁-강투지-강준혁/김대원-서민우-이유현-모재현/구본철-김건희


'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…
전반

전반 초반 강원의 기세가 뜨거웠다. 3연승의 자신감이 넘쳤다. 전반 6분 강원 모재현의 문전 슈팅이 불발됐다. 전반 12분 수원의 첫 슈팅이 나왔다. 이용의 롱크로스에 이은 싸박의 헤더가 높이 떳다. 전반 12분 수원의 패스미스를 낚아챈 모재현이 찬스를 만들었다. 김건희의 1대1 상황, 수원 골키퍼 황재윤의 슈퍼세이브가 빛났다. 전반 17분 수원의 역습 루안의 침투패스에 이은 안드리고의 쇄도를 강원 수문장 박청효가 막아냈다. 전반 21분 싸박이 이기혁과 충돌하며 쓰러졌다. 이기혁이 옐로카드를 받았다. 전반 중반 이후 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 전반 28분 구본철의 헤더가 높이 떴다. 전반 36분 박스 중앙, 송준석의 왼발 슈팅이 높이 떴다. 전반 40분 수원의 역습과정에서 볼을 탈취한 이유현의 벼락 슈팅을 수원FC 골키퍼 황재윤이 잡아냈다. 강원 센터백 강투지가 수원 최다득점자 싸박을 묶어냈다. 결정적인 장면은 없었다. 0-0으로 전반을 마쳤다. 수원이 3개의 슈팅, 유효슈팅은 없었다. 강원이 7개의 슈팅, 5개의 유효슈팅을 기록했다.


'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…

'황재윤 미친 선방'수원FC,'강투지 자책골'강원에 1대0승 ,19경기만…

후반

후반 시작과 함께 강원은 구본철, 송준석을 빼고 이상헌, 박호영을 투입하며 공세를 높였다. 그러나 선제골은 수원에서 터졌다. 후반 1분 측면 스루패스를 이어받아 오른쪽 라인을 타고 박스안으로 거침없이 파고든 강원 출신 김경민의 오른발 슈팅이 강원 수비 강투지를 맞고 굴절되며 골망을 흔들었다. 강원의 자책골로 기록됐다. 이어진 강원의 반격, 모재현의 크로스에 이은 문전 혼전을 황재윤이 막아선 후 김대원의 슈팅이 골망을 갈랐지만 오프사이드 깃발이 올라갔다. 후반 9분 문전에서 흘러내온 볼을 이어받은 싸박의 슈팅이 강원 골키퍼 박청효에게 막혔다. 후반 10분 이시영의 컷백을 이어받은 루안의 1대1 찬스가 또 한번 막혔다. 마무리가 아쉬웠다.

수원의 공세가 거세지자 정경호 강원 감독은 후반 11분 이기혁을 빼고 베테랑 풀백 홍철을 투입해 변화를 꾀했다. 홍철이 K리그1 400번째(리그컵 포함 411경기) 그라운드에 들어섰다. 후반 15분 김은중 감독은 '스피드레이서' 김경민 대신 또다른 '스피드레이서' 안현범을 투입하며 맞불을 놨다.

후반 16분 강원 이유현의 크로스에 이은 김건희의 '찍기' 헤더가 골대를 넘겼다. 후반 19분 싸박이 결정적인 골 찬스를 놓쳤다. 안현범의 킬패스를 이어받은 싸박이 수비 3명을 벗겨내며 1대1 찬스를 맞았지만 '강원 수문장' 박청효의 벽을 넘지 못했다.

후반 25분 수원은 많이 뛴 안드리고, 노경호를 빼고 '영건' 2004년생 김도윤, 2005년생 조준현을 투입하며 활력을 불어넣었다. 안방에서 승점 3점이 절실한 경기, 5백을 가동하며 승리를 지킬 뜻을 분명히 했다. 후반 30분 강원 모재현의 쇄도를 황재윤이 막아냈다. 후반 35분 강원은 후반 투입한 이상헌을 다시 빼고 가브리엘을 투입하는 승부수를 던졌다. 후반 40분 베테랑 수비수 최규백과 장신 공격수 최치웅을 투입하며 공수를 모두 단도리했다. 동점골을 향한 강원의 파상공세를 '23세 이하 대표팀 골키퍼' 황재윤이 몸 던져 막아냈다. 수원이 7분의 추가시간을 버텨냈다. 후반 추가시간 강원 모재현의 날선 슈팅을 황재윤이 팔을 뻗어 잡아냈다. 가브리엘의 슈팅도 막아냈다. 마지막 두 번의 코너킥을 버텨낸 수원이 올시즌 처음으로 강원을 잡았다. 천신만고 끝에 1대0으로 승리한 후 뜨겁게 환호했다. 수원은 5월 3일 강원전 0대0 무승부 이후 무려 19경기만에 클린시트를 기록하며 3연패 늪에서 극적으로 탈출했다.

잘 나가던 강원 입장에선 아쉬운 패배였다. 4연승을 놓쳤다. 오후 7시30분 서울-광주전을 앞두고 일단 강원은 승점 41, 6위를 유지했고 10위 수원FC는 천금같은 승점 3점을 적립, 승점 36으로 같은 시각 안양과 0대0으로 비긴 9위 울산(승점 34)을 승점 2점 차로 추격했다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

2.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'

5.

'금융맨♥' 김정은, 10년전 웨딩드레스가 아직도 맞네…동안미모 비결[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.