'모두 찜찜했네' 부산, 무패 이었지만 3위 도약 실패…전남은 간신히 3…

'모두 찜찜했네' 부산, 무패 이었지만 3위 도약 실패…전남은 간신히 3연패 탈출

기사입력 2025-09-21 20:56


부산-전남전. 사진제공=한국프로축구연맹

[부산=스포츠조선 최만식 기자] 부산 아이파크가 무패 행진을 이어갔지만 3위 도약에는 실패했다.

부산은 21일 부산 구덕운동장에서 벌어진 '하나은행 K리그2 2025' 30라운드 전남 드래곤즈와의 홈경기서 1대1로 승부를 가리지 못했다.

연승은 끊겼지만 최근 6경기 무패 행진(4승2무)을 이어간 4위 부산은 13승9무8패로 승점 48을 기록하며 3위 부천(승점 49)을 1점 차로 바짝 추격했다. 전남은 3연패에서 탈출한 것에 만족하며 승점 46(12승10무8패)으로 김포에 다득점에서 앞선 6위로 올라섰다.

이날 대결은 그들만의 빅매치이자, 묘하게 얽히고설킨 '2의 전쟁'이었다. 두 팀은 이날 경기 전 숫자 '2'를 지우기 위해 '동상이몽'을 꿔야 했다.

전날 열린 경기에서 상위팀들이 요동치면서 부산에 희망커졌기 때문이다. 2위 수원 삼성(승점 55)이 경남에 1대2로 패하면서 달아나지 못했고, 3위 부천도 서울이랜드와 2대2로 승점 1점을 추가하는데 그쳤다.

그러자 부산은 이날 경기 전까지 부천과 승점 2점 차, 역전 가능한 상황에 놓였다. 전남은 김포와 성남이 각각 승리한 바람에 순위 역전을 당했지만 부산과는 승점 2점 차, 1승을 추가하면 4위로 뛰어오를 수 있는 기회였다.

결국 순위 상승을 놓고 쫓는 전남, 쫓기는 부산의 묘한 만남이 됐다. 경기 전 분위기는 아무래도 최근 무패 상승세를 탄 부산이 연패 수렁에 빠진 전남에 비해 우세해 보였다. 최근 10경기 맞대결에서도 부산이 5승2무3패로 우위였다. 하지만 올시즌 두 차례 대결에서 1승1패를 나눈 전남으로서는 기죽을 필요는 없었다.


전남 호난. 사진제공=한국프로축구연맹
아무래도 승리가 더 절실한 전남이 경기 초반부터 라인을 바짝 끌어올리며 기선제압을 노렸다. 하지만 운이 따르지 않았다. 전반 11분 상대의 스로인에서 어이없는 실점을 했다. 부산 장호익이 전남 진영에서 문전으로 롱스로인을 던졌는데, 공이 선수들 키를 넘어 파포스트 쪽으로 향했다. 이때 슈팅하려는 부산 빌레로를 견제하기 위해 달려들던 전남 수비수 김예성의 몸에 맞고 자책골이 되고 말았다. 이날 킥오프에 앞서 K리그 개인 통산 200경기 출전 기념상을 받았던 장호익으로서는 자축용 선제점 어시스트를 한 셈이 됐다.


행운의 선취골을 얻은 부산은 흥겨운 분위기로 달아올랐고, 전남은 추격을 위해 고삐를 더욱 죄어 분위기를 끌어올리면서 일진일퇴의 공격축구 대결로 흥미를 더했다. 전남의 동점골도 이 과정에서 나왔다. 전반 28분 페널티지역 오른쪽 깊숙히 파고든 발비디아가 크로스한 것을 문전 쇄도한 호난이 슬라이딩 왼발슛으로 골망을 흔들었다. 부산의 뒷공간을 무너뜨린 그림같은 골이었다.

전반을 원점으로 끝낸 두 팀은 후반에 더욱 거세게 맞붙었다. 초반 부산의 골을 향한 야망이 도드라져 보였다. 부산은 빌레로-곤잘로- 페신 등 용병 공격수를 앞세워 전남 골문을 연신 공략했다. 후반 8분 빌레로의 강력한 오른발 터닝슛이 골기둥을 맞는 바람에 땅을 치기도 했다. 부산이 더 많은, 좋은 찬스를 만들고도 마무리하지 못해 홈팬들의 애만 태운 가운데 시간만 흘렀고 골문은 끝내 열리지 않았다.

한편, 앞서 열린 경기서는 안산-충북청주가 0대0, 천안-화성이 2대2로 각각 비겼다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

